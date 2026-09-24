快訊

疑口角衝突！新北16歲高中生頸部遭利刃刺傷 命危送醫與死神拔河

川習會前先施壓？陸國防部態度強硬 提「八一七公報」要求停止對台軍售

台壽爆5年內控黑洞…員工挪用1600萬元 金管會重罰960萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

漲多拉回不用怕！多頭買盤轉向這「五大轉機黑馬股」 波段攻勢啟動

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近來強勢走揚，創下歷史新高紀錄，不過盤面個股卻漲少跌多。由於25日起中秋連假登場，加上短線台股漲多承壓，因此市場焦點轉向「轉機股」族群，法人點名包括安葆（7792）、科嶠（4542）等後市看俏。

法人指出，安葆第2季獲利暴增，每股稅後純益（EPS）達5.1元，創單季歷史新高，主因三大本業挹注，包括：一、自2025年下半年起針對AI資料中心（AIDC）與半導體建廠新訂單全面調升價格。

二、海外營收，特別是美國地區工程利潤率優於國內，且占比逐步拉高；三、客戶由單一廠區改為「一次多廠」發包，使得該公司得以提前大批採購、降低物料成本，進而提升獲利表現。

廣閎科（6693）第2季營收達6.52億元創歷史新高，單季EPS為2.21元，上半年累計EPS達3.38元，正式順利擺脫去年營運虧損陰霾。展望後續，法人預期，隨伺服器占比持續提升，下半年營運將逐季走高，全年EPS將逾8元水準。

九暘（8040）第2季EPS為0.25元，正式終結連續11季虧損。隨著AI伺服器、資料中心與傳輸速率需求大增，九暘身為台灣前二大乙太網路IC供應商，產品布局切入高速乙太網路應用，為後續營運成長提供想像空間。

科嶠受惠營收創高、毛利率維持在38.82%高水準所推升，第2季EPS達1.07元，創近年來單季新高，季增167.5%、年增更高達2,040%，折射出公司轉型半導體設備後，營運正式邁入收割期。

力士（4923）繼第1季成功扭轉連續七季虧損、單季EPS為0.1元後，第2季EPS進一步攀升至0.4元。受惠客戶拉貨回溫，6-8月連續三個月營收站上億元大關之上，7月單月營收更創下歷史新高，訂單能見度已延伸至2027年年中。

台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股48K拉鋸！LED 逆勢聚光 佰鴻、雷笛克光學、光鋐題材一次看

台股中秋前降溫！散熱股續夯 雙鴻、健策創高 3檔擠進漲點貢獻 Top 5

台股「高彈力」ETF搶鏡！7月底大盤反彈以來 績效十強勝出

不到兩個月股價翻倍 化工銅板股和益飆什麼？

相關新聞

中秋連假前先落袋為安 三大法人賣超438億元

台股24日維持整理震盪，下跌132.69點，收在48,024.6點，跌幅0.27%，成交量7,366.24億元，三大法人賣超438.72億元。

漲多拉回不用怕！多頭買盤轉向這「五大轉機黑馬股」 波段攻勢啟動

台股近來強勢走揚，創下歷史新高紀錄，不過盤面個股卻漲少跌多。由於25日起中秋連假登場，加上短線台股漲多承壓，因此市場焦點轉向「轉機股」族群，法人點名包括安葆（7792）、科嶠（4542）等後市看俏。

散熱「冷革命」再突破、市場押寶微流道技術 健策直逼7千元

台股24日維持整理震盪，下跌132.69點，收在48,024.6點，跌幅0.27%，成交量7,366.24億元。觀察成交量、成交值排行，散熱、ABF載板是表現較強的類股，其中健策（3653）擠進成交值前十名，股價大漲近8%，並創下新高，收6,920元。

連假前觀望！台股收跌132點守住48K 台積電跌25元、收2,475元

台股今24日收盤下跌132.69點、跌幅0.28%，終場以48,024.6點作收，成交量7,366.23億元；台積電（2330）收盤價2,475元，下跌25元，跌幅1%。

抱股過中秋買什麼？分析師點名這五大類股

台股連漲6個交易日，期間寫下盤中及收盤新高，但在中秋節前最後一個交易日卻是下跌的表現，證券分析師表示，主要是受美股周三收低及台指期夜盤下跌的拖累，但是盤中跌幅收斂，顯示出有買盤趁機卡位，分析師強調，預期中秋節變盤將是向上的走勢，想抱股過中秋，可先布局五大類股。

台股48K拉鋸！LED 逆勢聚光 佰鴻、雷笛克光學、光鋐題材一次看

台股連2日創歷史新高後，24日中秋連假前開低震盪回測５日線，盤中於48,000點上下拉鋸，LED族群卻逆勢聚光，佰鴻（3031）一度帶量上漲逾6.5%、力圖重返30元之上，雷笛克光學（5230）同步走強約6%，光鋐（4956）、宏齊（6168）、泰谷（3339）、李洲（3066）等多檔個股也維持紅盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。