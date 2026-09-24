漲多拉回不用怕！多頭買盤轉向這「五大轉機黑馬股」 波段攻勢啟動

台股近來強勢走揚，創下歷史新高紀錄，不過盤面個股卻漲少跌多。由於25日起中秋連假登場，加上短線台股漲多承壓，因此市場焦點轉向「轉機股」族群，法人點名包括安葆（7792）、科嶠（4542）等後市看俏。

法人指出，安葆第2季獲利暴增，每股稅後純益（EPS）達5.1元，創單季歷史新高，主因三大本業挹注，包括：一、自2025年下半年起針對AI資料中心（AIDC）與半導體建廠新訂單全面調升價格。

二、海外營收，特別是美國地區工程利潤率優於國內，且占比逐步拉高；三、客戶由單一廠區改為「一次多廠」發包，使得該公司得以提前大批採購、降低物料成本，進而提升獲利表現。

廣閎科（6693）第2季營收達6.52億元創歷史新高，單季EPS為2.21元，上半年累計EPS達3.38元，正式順利擺脫去年營運虧損陰霾。展望後續，法人預期，隨伺服器占比持續提升，下半年營運將逐季走高，全年EPS將逾8元水準。

九暘（8040）第2季EPS為0.25元，正式終結連續11季虧損。隨著AI伺服器、資料中心與傳輸速率需求大增，九暘身為台灣前二大乙太網路IC供應商，產品布局切入高速乙太網路應用，為後續營運成長提供想像空間。

科嶠受惠營收創高、毛利率維持在38.82%高水準所推升，第2季EPS達1.07元，創近年來單季新高，季增167.5%、年增更高達2,040%，折射出公司轉型半導體設備後，營運正式邁入收割期。

力士（4923）繼第1季成功扭轉連續七季虧損、單季EPS為0.1元後，第2季EPS進一步攀升至0.4元。受惠客戶拉貨回溫，6-8月連續三個月營收站上億元大關之上，7月單月營收更創下歷史新高，訂單能見度已延伸至2027年年中。