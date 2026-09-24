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摩根士丹利解讀ECOC大會 NPO將在2028年落地成共識

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

外資摩根士丹利（大摩）在今年歐洲光通信會議(ECOC)發出數項關鍵判斷，首先表示業界共識已轉向，從原先「要不要做 NPO」變為「2028 年落地首批產品」，同時並指出，光通訊供應鏈產能幾乎全面售罄 12-18 個月，磷化銦(InP)基板成為最緊俏的一環。

大摩於報告中指出，這一重大轉變，主要來自於 Open CPX MSA 的推進，該行業組織正在爲光學引擎建立標準參數，讓更大範圍的生態系得以被建立，超大規模雲端服務供應商就不再需要面臨當初被輝達（NVIDIA）封閉生態綁定，僅有唯一選擇的困境，有更多選項能夠彈性調整。

而 InP 的部分，Lumentum 首席執行官 Michael Hurlston 此前表示，InP 供需缺口已超過 30%，公司關鍵 AI 光元件產能「在可預見的未來實際上已經售罄」，並稱其短缺程度可能比記憶體行業更加嚴重。另一大巨頭 Coherent 也於今年 5 月的業績電話會上就 InP 短缺發出預警。持續供不應求的情況下，產品單價將有望再度調漲，台廠相關供應鏈如聯亞（3081）、華星光（4979）、光環（3234）等將有望隨之受惠。

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