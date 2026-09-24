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中秋連假前先落袋為安 三大法人賣超438億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股24日維持整理震盪，下跌132.69點，收在48,024.6點，跌幅0.27%，成交量7,366.24億元，三大法人賣超438.72億元。聯合報系資料照
台股24日維持整理震盪，下跌132.69點，收在48,024.6點，跌幅0.27%，成交量7,366.24億元，三大法人賣超438.72億元。聯合報系資料照

台股24日維持整理震盪，下跌132.69點，收在48,024.6點，跌幅0.27%，成交量7,366.24億元，三大法人賣超438.72億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超338.02億元，投信賣超114.09億元，自營商買超（合計）13.38億元，其中自營商（自行買賣）買超42.35億元，自營商（避險）賣超28.97億元。

台積電（2330）收2,475元，下跌1%，聯發科（2454）上漲近2%，收5,285元。族群中以散熱族群整體表現較佳，健策（3653）再創歷史新高，收6,920元，漲幅約8%，雙鴻（3324）也同飆天價，收1,710元，大漲逾7%，AMAX-KY（6933）衝上漲停。

CCL族群聯茂（6213）因公布8月自結 EPS 2.54元，股價直接跳空大漲，收漲停板595元，騰輝電子-KY（6672）也一同衝漲停，收337.5元，創下新高，南亞（1303）上漲逾4%；ABF載板則由景碩（3189）創高，收962元，為準千金股。IC設計部分，ASIC的晶心科（6533）漲停，M31（6643）大漲逾8%，另外義隆（2458）、廣閎科（6693）上漲逾6%。

傳產股部分，鋼鐵相對較強，彰源（2030）漲停續創波段高，新鋼（2032）上漲逾5%，允強（2034）、威致（2028）、海光（2038）等都漲逾3%。塑化股中台化（1326）、台聚（1304）、台塑（1301）都上漲，台化漲逾2%。

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