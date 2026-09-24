連假前觀望！台股收跌132點守住48K 台積電跌25元、收2,475元

台股今24日收盤下跌132.69點、跌幅0.28%，終場以48,024.6點作收，成交量7,366.23億元；台積電（2330）收盤價2,475元，下跌25元，跌幅1%。

台股在中秋連假前的交易清淡，買盤意願不強，權值股以聯發科（2454）、南亞（1303）、健策（3653）、欣興（3037）及奇鋐（3017）貢獻漲點較多今日成交金額大且走高為：景碩（3189）、聯發科、國巨*（2327）、欣興、健策、南電（8046）、南亞、台燿（6274）及合晶（6182）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、南亞科（2408）、友達（2409）、金像電（2368）、環球晶（6488）、群聯（8299）、鴻海（2317）、力積電（6770）及精材（3374）。

群益投顧表示，川習會登場，外界預期此次會面仍將以經貿議題作為談判主軸，涵蓋關稅貿易、稀土與關鍵礦產、AI與科技管制等，可能提台灣問題。重點除關稅休兵延⻑之外，稀土出口管制是否鬆綁,農產品、波音採購承諾能否落實，AI安全對話實質進展。

台灣8月外銷訂單1,030億美元，首度跨越千億美元大關，年增71.4%、創連19紅，除AI供應鏈訂單量價齊揚，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品等傳產也持續正成⻑。時序進入消費電子出貨旺季，預估9月仍有千億美元規模，全年可望創1.1兆美元歷史紀錄。第3季相關產業業績成長空間可期。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，AI及科技供應鏈仍是帶動企業獲利的重要支柱。然而能源價格高檔、地緣政治衝突及財政壓力，仍使通膨降溫速度受限，高檔殖利率環境亦增加股市評價波動風險

。未來需持續關注地緣政治風險及金融市場重新定價帶來的影響。

廖本隆表示，台股中的AI基礎建設、半導體設備、記憶體及PCB供應鏈仍具備結構性成長優勢；不過，市場仍需留意資本支出循環、利率變化及風險偏好波動對評價面的影響。安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人郭勁甫表示，投資布局將持續以AI供應鏈為核心主軸，聚焦受惠AI伺服器需求成長、產業前景明確的相關次產業，並著重企業獲利驗證能力與未來EPS成長潛力，以掌握長期成長機會。投資組合則以成長與動能因子為核心，同時適度納入價值與低波動因子，在追求成長機會的同時兼顧風險控管，以因應高評價與市場波動環境。