抱股過中秋買什麼？分析師點名這五大類股

台股連漲6個交易日，期間寫下盤中及收盤新高，但在中秋節前最後一個交易日卻是下跌的表現，證券分析師表示，主要是受美股周三收低及台指期夜盤下跌的拖累，但是盤中跌幅收斂，顯示出有買盤趁機卡位，分析師強調，預期中秋節變盤將是向上的走勢，想抱股過中秋，可先布局五大類股。

美股周三在公債殖利率飆高及油價上漲影響下收低，台指期夜盤下跌403點，拖累台股24日開盤下跌，以48,075.39點開出，下跌81.9點，權王台積電（2330）開低走低，大盤指數一度下滑至47,754.72點，下跌402.57點，回測5日線。

不過，盤中跌幅收斂，散熱、被動元件、矽晶圓、ABF、CCL等成為撐盤指標，聯發科（2454）、台達電（2308）翻紅，聯茂（6213）亮燈漲停，景碩（3189）也一度亮燈漲停，盤中漲幅逾5%，散熱股逆勢走強，健策（3653）寫6,815元天價，盤中漲幅逾5%，奇鋐（3017）開低走高一度衝達3,600元，創歷史新高。

證券分析師張陳浩表示，台股盤中跌幅收斂，指數開低後吸引買盤進場，主要有2個因素，一是抱股過中秋，另一個則是預期「中秋變盤」將是變盤向上的走勢，其中一個強力的買盤來自主動式ETF，連日來都是追買強勢股。

張陳浩說，不想抱股過中秋的賣盤早在節前3~5天就已賣出，節前最後一天則是想抱股過中秋的買盤，尤其是預期節後有望再創高，當然在節前先行布局卡位。

張陳浩點名布局的標的，看好矽晶圓的合晶（6182）、台勝科（3532）、嘉晶（3016）、環球晶（6488）；砷化鎵的穩懋（3105）、全新（2455）、宏捷科（8086）；CCL的台燿（6274）、聯茂、台光電（2383）；ABF的欣興（3037）、景碩、南電（8046）；被動元件的禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、國巨*（2327）等，都值得留意。

另外，張陳浩強調，台積電及相關設備股、散熱、IC設計的創意（3443）、聯發科等則是續抱。