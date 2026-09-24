台股48K拉鋸！LED 逆勢聚光 佰鴻、雷笛克光學、光鋐題材一次看

台股連2日創歷史新高後，24日中秋連假前開低震盪回測５日線，盤中於48,000點上下拉鋸，LED族群卻逆勢聚光，佰鴻（3031）一度帶量上漲逾6.5%、力圖重返30元之上，雷笛克光學（5230）同步走強約6%，光鋐（4956）、宏齊（6168）、泰谷（3339）、李洲（3066）等多檔個股也維持紅盤。

盤面焦點之一為佰鴻。公司日前法說指出，下半年受惠PCBA業務維持穩定，加上工程專案陸續進入結案入帳階段，營運力拚與上半年持平；展望2027年，隨既有業務推進及新專案進展，營運動能可望進一步升溫。

佰鴻也持續關注光通訊商機，目前布局聚焦封裝後段，若切入時機成熟且有利公司營運，將積極爭取。不過，公司現階段仍以LED封裝、其他電子與元件封裝為主要業務，並透過自動化、智慧製造及AI工具強化生產與供應鏈管理。

另，雷笛克光學8月合併營收1.34億元，月增3.21%、年增20.42%，改寫近21個月新高；前8月營收9.21億元、年增8.44%。受惠多項車用光學專案進入下半年量產放量，加上AI Server精密結構件客戶拉貨需求回升，營收動能同步改善。

雷笛克第2季也正式轉虧為盈，營收3.53億元、季增16%，營業利益424萬元，歸屬母公司業主純益565萬元，EPS 0.1元，終結自2025年第1季起連續5季虧損，重返獲利軌道。

相較之下，光鋐近期因股價及成交量波動遭列注意股票，公司並依主管機關要求公布8月自結損益。光鋐8月稅後淨損2,099萬元、每股淨損0.21元，單月由盈轉虧。市場雖關注其Micro LED、VCSEL及AI光通訊等布局，但相關應用仍須觀察研發、送樣、驗證及量產進度，不能直接等同於已取得CPO大量訂單。

宏齊則持續推進利基型產品布局，穿戴式裝置及感測元件出貨增溫；車用功率元件產線已就緒並進入客戶驗證，無人機測距模組則已有小量出貨，公司預期相關新產品最快自明年第2季起逐步貢獻營收。

整體而言，LED相關概念族群目前呈現「股價先行、基本面分化」格局，後續仍須觀察新產品的客戶驗證、量產時程及對營收與獲利的實質貢獻。