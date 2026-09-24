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AI 助理爆發帶旺 CPU！台廠供應鏈後市可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI助理商機持續擴大，雲端運算架構也迎來新一波升級潮。法人指出，隨Meta Muse等AI助理普及，CPU需求可望維持40%～50% CAGR成長，AI GPU機櫃出貨同步放量，2027年ASIC機櫃更可望超越GPU，帶動AI伺服器供應鏈迎來新成長動能。

法人分析，AI助理Meta Muse為使用者配置持續運作的雲端VM，隨使用者數量及背景任務增加，CPU與記憶體需求將明顯提升。目前各項任務編排、執行、資料查詢及行程規畫多由CPU處理，預期隨AI助理滲透率提升，CPU需求長期可維持40%～50% CAGR成長，未來CPU與GPU的配置比重有機會逐步接近。

法人預期，今年、明年AI GPU機櫃出貨量分別達7.5萬櫃、11萬櫃，年增逾200%、47%。今年Blackwell、Rubin占比分別為97%、3%，第4季僅有少量Vera Rubin貢獻，但由於產品單價將提升逾五成，可望推動ODM營收逐季創高。鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、緯創（3231）皆可望小幅受惠，惟隨高單價產品占比提升，毛利率可能受到影響而小幅下滑。AMD方面，MI450系列預估2027年出貨量將超過1萬櫃，AI機櫃需求可望帶動AMD在AI GPU市場的市占率提升至雙位數。

另外，法人指出，2027年兩大ASIC機櫃總量可望超越GPU。Google TPU機櫃2027年出貨量將提升至10萬櫃以上，數量翻倍成長，且將首度對外銷售TPU機櫃，預期供應商數量也將由目前以美商為主，擴大至4～5家。AWS Trainium方面，預估今年、明年出貨量分別為230萬顆、300萬顆；緯穎（6669）美國廠主要即為因應AWS產能擴充，預期緯穎仍將是L11主要組裝廠，暫未見因競爭者搶單而導致市占率下滑的情況。

GPU 雲端運算 伺服器

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