下游開始補庫存 鋼鐵要繼續漲價？彰源領軍帶鋼鐵人衝鋒

11月盤價可望連續兩個月調漲！中鋼（2002）表示，市場供需結構好轉，下游開始回補庫存，順應國際鋼價與國內流通行情走勢，10月盤價將全面漲價，五大鋼品皆調漲。鋼鐵股24日相對強勢，彰源（2030）攻上漲停，新鋼（2032）盤中漲逾5%，允強（2034）、威致（2028）漲逾4%，運錩（2069）、海光（2038）上漲逾3%，中鋼維持平盤。

依中鋼公布盤價調整內容，熱軋鋼捲（軋延料）熱軋鋼板、鋼捲（一般料）和冷軋鋼捲（一般料）調漲每公噸600元；電鍍鋅鋼捲（建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）調漲每公噸500元。

中鋼指出，美國國內現貨供應持續緊張、需求強勁，價格來到四年新高，加上鋼廠秋季維修停產，第4季價格仍可能進一步上行。歐洲、大陸則表現普通。煉鋼原物料煤礦、鐵礦價格維持高檔。煤礦因8月中國礦災推升海運煤需求，價格再創兩年半新高；鐵礦近月受鋼廠逢低補庫及旺季需求預期帶動逐步回升。

法人指出，全球鋼市基本面正向發展，從最上游煤鐵礦到下游各項鋼鐵成品，行情漲勢延續不斷，接下來中鋼「月來月好」的格局確立。中鋼8月合併營收279億元，與去年同期247億元相比年增12.97%；累計前八月營收2,256億元、年增3.8%。

法人表示，中鋼8月營收年增幅度近13%，明顯優於前八月累計增幅3.8%，顯示近期出貨與營收動能改善，為第4季旺季提供好的起跑點。不過中鋼鋼價漲幅得超越原料漲幅，且接單量也需增加，才能讓獲利增。