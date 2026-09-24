半導體管線題材燒不停！大甲飆完換彰源接棒 5日漲近三成

不鏽鋼管配件專業製造廠大甲（2221）先前連續飆出五根漲停，之後一度攻上168.5元，創下新高，短短一個月股價翻了兩倍；如今不鏽鋼管廠彰源（2030）也跟上噴出，24日衝上漲停板30.4元，波段漲幅近三成。半導體建廠帶動工業用配管需求，加上鎳價走揚，帶動彰源8月營收年增達57%。

大甲先前公布7月自結單月歸屬於母公司淨利0.21億元，年增達6倍，每股純益(EPS)0.49元；8月營收1.99億元，月增42%，年增達81.3%，為歷史次高。股價也自8月21日一度大漲至9月23日，累計波段漲幅超過200%，堪稱近期飆股。

大甲是台灣最大不鏽鋼管配件製造廠，以DAJA品牌發展半導體級潔淨管件、閥件及超潔淨元件，應用在晶圓廠大宗氣體、特殊氣體及化學品輸送系統，客戶包括台積電（2330）、日月光（3711）等半導體及光電廠。

近日大甲飆漲時，也有同樣題材的彰源一同大漲，五個交易日漲幅29%，創下波段新高。彰源產品有不銹鋼管、不銹鋼捲板，其中不銹鋼管占去年全年營收比重將近9成，因半導體建廠需求持續帶動，工業用配管出貨增加，營收已連續兩個月月增，8月營收年增更達57%。

彰源第2季獲利為2022年第3季以來最佳，EPS 1.05元，較去年同期的-0.25元轉盈，也比第1季的0.61元成長。毛利率18.76%，年增11個百分點，營益率為12.33%，年增超過12個百分點。其中營業利益達3.93億元，較去年同期的四百萬元年增97倍。