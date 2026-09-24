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台股中秋前降溫！散熱股續夯 雙鴻、健策創高 3檔擠進漲點貢獻 Top 5

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股24日開低回測5日線，散熱族群卻逆勢走強，雙鴻（3324）漲停1,750元創高，健策（3653）大漲近5%至6,770元刷天價，奇鋐（3017）也漲逾3%，台達電（2308）、健策、奇鋐更聯手擠進大盤漲點貢獻前五名。

雙鴻8月營收31.41億元，雖月減16.6%，仍創歷年同期新高，年增67.2%；前8月累計營收241.55億元、年增81.01%，更已超越2025年全年232.79億元。營收維持高檔，加上水冷與ASIC需求持續擴大，成為股價再攻新高的重要基本面支撐。

外資近期同步看好奇鋐與雙鴻，美系外資將奇鋐目標價由3,800元上調至4,350元，雙鴻則由1,550元調高至1,800元，兩者均維持「買進」評等。外資預期，奇鋐Vera Rubin平台9月開始小量貢獻營收，第4季進一步放量，現有ASIC專案也逐步由氣冷轉向水冷，另有ASIC專案預計第4季量產。

展望2027年，外資認為奇鋐水冷板需求仍可能大於供給，將展開新一輪擴產，ASIC水冷占水冷營收比重可能突破50%；雙面水冷板也已有數個平台進入研發階段，有望成為後續成長動能。美系外資並預估奇鋐2027年營收年增50%，毛利率提升至34.9%。

雙鴻方面，外資認為雖8月營收自7月高基期回檔，但第3季營收仍可望季增至少15%，第4季則受惠Vera Rubin出貨及ASIC水冷板量產，預估第3、4季營收分別季增17%、16%。2027年雙鴻持續進行Vera Rubin水冷板認證，最快明年第1季開始貢獻營收。

另一散熱大廠健策同樣展現強勁成長。今年前8月營收190.18億元、年增42.9%，創同期新高，受惠AI資料中心散熱需求旺盛，市場預期營運逐季走升；公司今年資本支出也將由去年的5至7億元提高至20至30億元，因應新廠建設及未來訂單需求。

籌碼面亦偏多，雙鴻9月以來至23日獲三大法人買超3,061張，其中外資買超2,597張；奇鋐獲三大法人買超1,068張，健策則獲買超596張。外資對健策同樣積極，亞系外資目標價上看8,800元，日系外資更喊至9,420元，散熱族群在基本面、產能擴張與AI水冷需求同步推進下，熱度持續升高。

雙鴻 台股 中秋

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