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台股開低一度跌378點！台積電領跌、5日線警鈴大作 聯發科翻紅抗空

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台股開低一度跌378點！台積電領跌、5日線警鈴大作 聯發科翻紅抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股開低一度跌378點，5日線面臨明顯考驗。聯合報系資料照
台股開低一度跌378點，5日線面臨明顯考驗。聯合報系資料照

美股昨夜收低、台指期夜盤下跌403點，台股24日開盤下跌81.9點、報48,075.39點，隨後在台積電（2330）領跌、五大權值股同步走弱下，跌點一度擴大至378.09點、下探47,779.2點，5日線面臨考驗。惟聯發科（2454）、台達電（2308）翻紅，景碩（3189）、台光電（2383）、聯茂（6213）等電子要角走強，帶動多空於47,800點附近拉鋸；盤面上友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、主動中信台灣收益（00406A）等交投熱絡。

美國9月服務業及製造業PMI同步創多年新高，經濟擴張強勁反而加深市場對通膨及聯準會進一步升息的疑慮，加上美債殖利率走高，10年期殖利率一度突破5.13%、創2007年7月以來新高，科技股承壓，美股主要指數全面收黑；台股ADR同步走弱，台積電ADR下跌1.20%、聯電（2303）ADR跌4.23%，台積電期貨盤後下跌18點、台指期盤後下跌403點至47,909點。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低20元、報2,480元，聯發科開5,105元、台達電開1,875元、鴻海（2317）開253元、日月光投控（3711）開685元。

類股方面，電子零組件、光電、資訊服務等漲幅居前，塑化、其他電子、半導體、航運等相對疲弱。

回顧台股23日表現，集中市場指數上漲357.12點、收48,157.29點，成交值8,573.25億元。三大法人買超383.79億元，其中，外資買超373.13億元，投信賣超47.59億元，自營商買超（合計）58.25億元。

法人指出，美股走弱及油價、殖利率走高，台股短線恐開低震盪，惟證券存款創高及逾2.5兆元現金股利挹注，內資動能仍在，預期盤勢維持高檔震盪、類股輪動，操作可留意AI權值及業績題材股。

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