台股市值衝上5.3兆美元 躍全球第四大！法人預期最快下周挑戰5萬點大關

美股周二上漲，尤其費半指數勁揚逾2%，激勵台股昨（23）日在以台積電（2330）為首的權值股帶動下，指數開高收高，終場大漲357點、收48,157點，首度收盤站上48K大關，創收盤歷史新高紀錄，市值衝上約5.3兆美元，超越印度，成為全球第四大市場。

法人表示，指數近來持續走強，多頭追買動能也不斷提高，配合集團、投信等季底作帳催化，預期指數將以「碎碎漲」（日漲幅小於1%）的型態持續盤堅。雖然短線漲多拉回壓力日增，仍不排除第3季末、第4季初，甚至最快下周行情就有機會挑戰5萬點大關。

台股昨日多頭士氣如虹，指數開盤漲94點，在外資與自營商點火、及市場追多買盤拉抬下，指數一度大漲541點、來到48,341點，終場漲0.7%，成交量萎縮至8,946.5億元，呈現「價漲量縮」態勢。

根據MarketCapWatch最新統計，台股昨日市值衝上約5.3兆美元，超越印度，成為全球第四大市場。盤面上，個股跌多漲少；19大類股中，水泥漲2.8%最強勢，電子股也大漲1%、成交占比81%，居領漲焦點。

其中，半導體指數收在1,641.9點，上漲1.2%，飆新高；十大權值股則漲多跌少。千金股檔數維持49檔，健策（3653）、漢唐（2404）及金像電（2368）均以漲停價作收，表現亮眼；四檔收盤創新高價，分別為創意（3443）、健策、聯發科（2454）、富世達（6805）。盤中一度再現50千金，環球晶（6488）早盤一度衝上1,005元，惟終場翻黑。

三大法人共計買超383.7億元，其中外資買超373.1億元，連五買、累計買超2,022.9億元；投信賣超47.5億元，連二賣、累計賣超51.2億元；自營商買超58.2億元，連五買、累計買超702.8億元。八大公股行庫則逢高調節蓄積銀彈，賣超39.5億元。

富邦投顧董事長陳奕光表示，預料第4季加權指數將上攻5萬點，短線上考量中秋節及教師節連續假期來臨，預期今（24）日指數將在48K附近震盪，也不排除收黑的可能，但看好假期後買盤歸隊下，台股有機會站穩48K，後續再震盪向上，再攻歷史新高點。