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法人看台股 年底上攻55K

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股本波看回不回，強勢攻上48,000點高點。展望第4季，人工智慧（AI）需求強勁持續引領企業獲利上修未歇，加上ETF資金挹注，緩解升息疑慮，多家法人機構高喊年底目標價逾50,000點，目前以統一投顧55,000點最高。

群益金融集團昨（23）日舉辦第4季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻分析，雖然AI需求強勁、供應鏈獲利穩定成長，但美伊戰爭帶動油價及通膨高漲，殖利率上揚影響科技股估值，台股年底高點維持53,000點，以合理波動區間推估低點落在43,000點。

以目前公布資料來看，內外資機構法人中，統一投顧喊出台股年底目標價55,000點最樂觀，其次為富邦投顧54,500點，排名第三是高盛證券的54,000點，台新投顧的53,176點、群益投顧的53,000點分屬四、五。其他如元大、凱基、永豐、中信、兆豐、第一金等投顧都預估50,000點。

范振鴻指出，統計過去100年美股第4季上漲機率77.5%，尤其每逢期中選舉年上漲機率拉高至80%，平均漲幅6.4%至6.6%，且通常選前行情偏向震盪，選後轉為上漲，強勁經濟及企業獲利成長是主要關鍵。

他認為，AI產業前景、資本支出、AI模型、獲利收回、循環融資等多空題材震盪激烈，台灣處AI供應鏈絕對核心，台積電及相關組裝代工廠、零組件廠等成為輝達（NVIDIA）背後實際製造力量。

籌碼面優勢是國內ETF規模成長百花齊放，每個月定時定額資金淨增加300億至350億元，成為穩定市場力量。

此外，台股後市上漲最大依靠在基本面。由於預期台股今年上市櫃企業獲利年增率高達76.5%，2027年為18.6%，在企業獲利成長強勁下，將推升後市行情持續創高走揚。

操作上應注意費城半導體指數、韓股與台股科技的連鎖效應，並嚴控操作槓桿，保留彈性現金水位因應「黑天鵝」或「灰犀牛」等變數，包括共和黨在參、眾兩院雙輸後衍生的後果，恐壓抑AI交投氛圍等。

法人 台股 群益

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