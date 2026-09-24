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散戶信心強！證券劃撥餘額創高 8月衝上4.5兆元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股歷經7月外資大幅調節、指數震盪後，8月投資人信心快速回溫，散戶資金更明顯回流。

中央銀行昨（ 23）日公布，8月全體金融機構證券劃撥存款月底餘額達4兆5,712億元，單月大增3,889億元，不僅餘額再創歷史新高，單月增幅也是歷史紀錄，顯示股市成交量雖較前月萎縮，但投資人可投入股市資金維持高檔。

央行經研處行務委員劉淑敏表示，今年以來各月證券劃撥存款月底餘額大多維持在4兆元以上，相較去年多在3兆多元水準，今年市場資金與交易活動相當活絡。

央行分析，8月證券劃撥存款大增，也與今年股利發放旺季有關。央行統計，截至9月8日，上市櫃公司今年1至8月累計發放現金股利約2.5兆元，已創歷史新高，並超越去年全年水準，其中7、8月合計發放超過2.1兆元。由於企業去年營收及獲利表現良好，今年股利規模大增，透過股利發放將大量資金重新注入投資人帳戶，成為8月證券劃撥存款攀升的重要支撐。

值得注意的是，8月股市總成交值雖較前月下降，三大市場參與者成交金額同步減少，但從成交結構來看，散戶相對參與度反而提高。8月本國自然人成交占比由7月的48.9%升至50.9%，重新站上五成；本國法人占比由12%降至10.52%，僑外法人占比也由39.1%小幅降至38.8%。

換言之，8月股市呈現「量縮、散戶占比升高」的結構變化。雖然市場整體交易熱度不如前月，但在成交量縮減之際，本國自然人交易占比逆勢提高，顯示散戶在市場中參與程度並未因7月震盪而明顯降溫。

從其他資金指標觀察，8月底股市成交日平均數雖由7月底的9,424億降至8,831億元，但融資餘額回升至7,589億元，加上證券劃撥存款仍處歷史高檔，顯示投資人手中保有相當規模股市資金。市場人士認為，在股市震盪過程中，部分投資人可能採取逢低布局策略，資金並未大幅撤離市場。

整體而言，8月台股成交量雖然降溫，但從證券劃撥存款、融資餘額及自然人成交占比等指標觀察，散戶資金動能仍具韌性。尤其今年股利發放規模創新高，持續為股市挹注資金活水，也使8月證券劃撥存款創下歷史新高，成為觀察後續台股資金動能的重要指標。

餘額 散戶 央行 台股

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