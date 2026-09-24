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創新辦桌 聚焦掌中劇

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所「創新板」與文總攜手推出《創新辦桌》第四集，光影交織掌中乾坤「新勝景掌中劇團」跨界硬實力，讓台灣傳統技藝驚豔國際。證交所／提供
證交所「創新板」與文總攜手推出《創新辦桌》第四集，光影交織掌中乾坤「新勝景掌中劇團」跨界硬實力，讓台灣傳統技藝驚豔國際。證交所／提供

台灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）與文化總會共同打造的跨界影像專題《創新辦桌》，於昨（23）日推出全新第四集，在證交所及文總官方Facebook、YouTube與Instagram平台同步播映。

本集深入探索發跡於台中豐原的「新勝景掌中劇團」，講述劇團團主朱勝鈺與導演朱祥溥兄弟檔傳承父業的動人歷程。團隊打破框架，將光雕投影技術完美導入傳統布袋戲台，不僅讓歷經300年的掌中藝術自野台廟會躍升至現代劇場，更成功跨國出海，與台灣創新板鼓勵創新事業勇於突破框架，並走向國際之理念一致。

《創新辦桌》專題命名取自「創新板的」台語諧音，巧妙融入在地辦桌宴席意象，將各領域默默耕耘的創新先鋒，化為一道道看似平凡、實則驚喜連連的在地盛饌。全系列影片意在傳遞「創新」不單是技術層面的更替，更是敢於撕下既定標籤、從根基發掘嶄新契機，進而翻轉出嶄新價值的重要精神。

本集主角「新勝景」的革新契機，源自2018年正從事動畫導演的朱祥溥返鄉，嘗試將數位影像視覺注入父親傳承的劇團。從白晝之夜首次發表光雕偶戲起，團隊以純白景片為幕，讓漫天風雪與熊熊烈火等視覺特效在舞台靈動流轉，並巧妙嵌入電影與電玩遊戲的敘事脈絡，除在國內掀起迴響，更赴北美及大阪等地進行公演。

「新勝景」融合布袋戲、光雕與打擊樂等元素，堅持傳統戲曲節奏與操偶工藝，讓現代科技成為連結當代大眾與古老技藝的絕佳紐帶，證明台灣在地IP只要具備創新能量，即能超越國界與文化隔閡。

證交所指出，台灣創新板（tib-創）作為政府打造「亞洲那斯達克」政策願景的關鍵樞紐，持續鎖定具備前瞻視野、且勇於變革的創新業者，全力孕育下一波具備無限潛能的新星企業。

辦桌 豐原 文總

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