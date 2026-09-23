台股第4季機會與風險並存 群益投顧維持高點53,000點

群益投顧總經理范振鴻23日指出，台股面臨人工智慧（AI）需求強勁、供應鏈獲利穩定成長，及美伊情勢動盪帶動國際油價上揚，引發通膨疑慮並推升殖利率影響科技股估值等多空變數，預估第4季大盤指數區間43,000至53,000點。

群益金融集團於舉辦「2026年第4季投資展望說明會」，由范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。他指出，全球股市走勢趨向同步化，矽谷的創新與華爾街資金共同主導市場動向。

尤其AI產業前景、資本支出、AI模型、獲利收回、循環融資等多空題材震盪激烈，所幸台灣處於AI供應鏈絕對核心，是輝達背後的實際製造力量，包括台積電（2330）、組裝代工、零組件等主流股多空交錯。

此外，ETF百花齊放，定時定額資金流入成為穩定市場力量，建議操作維持「個股至上原則」，積極辨識個股投資風險，避開流動性枯竭、價值陷阱、產能過剩的個股。

在投資策略方面，范振鴻建議，除鎖定AI技術與材料典範轉移，關注能見度高的先進材料、先進製程與封裝、矽光子外，並注意台韓科技股互動，因外資進出同步，費城半導體指數與韓股造成台灣科技股震盪激烈。

他表示，操作宜嚴控槓桿，保留彈性現金水位因應「黑天鵝」或「灰犀牛」等新變數，並鎖定成長股，尤其長期投資更需注意強者愈強贏家通吃的馬太效應。

另一方面，戰術執行紀律，因為買點是利空鈍化後所形成，資金豐沛將使類股輪動快速，建議平衡布局。