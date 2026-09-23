快訊

舒力基颱風生成！北轉或一路撲向台灣 最關鍵轉折時刻曝光

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

台股衝破4萬8創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

ASIC、CPU推動CoWoS產能擴張 瑞銀按讚11台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
瑞銀上調全球CoWoS月產能預估值，並看好台積電、世芯-KY等11檔台股。台股示意圖。聯合報系資料照
瑞銀上調全球CoWoS月產能預估值，並看好台積電、世芯-KY等11檔台股。台股示意圖。聯合報系資料照

瑞銀證券在最新釋出的「半導體產業」報告中指出，特殊應用 IC（ASIC）與 CPU 走向產業舞台中央，成為推動下一波 CoWoS 產能擴充的關鍵動能。瑞銀上調全球 CoWoS 月產能預估值，並看好台積電（2330）、世芯-KY（3661）等 11 檔台股

瑞銀在台灣企業論壇（UBS Taiwan Summit 2026）及 CoWoS 產業分析後，進一步將 2027 年底全球 CoWoS 月產能預估值從原先的 26 萬片上修至 27 萬片，遠高於預估 2026 年底的 16 萬片。

瑞銀指出，目前的能見度顯示，即使英特爾（Intel）的 EMIB-T 與台積電的 CoPoS 於 2028-2029 年開始量產用於大型封裝的 AI 加速器，2028 年仍有進一步擴充 CoWoS 產能的需求，此趨勢反映了更強勁的雲端 AI 晶片需求，特別是來自 CPU 與 ASIC。

同時，瑞銀指出，隨著委外封裝測試廠（OSAT）能力提升與更大產能需求，CoWoS 供給持續多元化。就 CoW 來說，日月光投控（3711）的擴張更積極，在 2027 年底產能將達到每月 7 萬片，較 2026 年底的 2 萬片大幅成長。台積電與艾克爾（Amkor）的 CoW 產能在 2027 年底則分別為 18 萬片與 2 萬片。

至於 WoS，如瑞銀近期所強調，台積電除了與日月光投控合作之外，可能在 2028 年引入新的 OSAT 夥伴進行量產。

台廠中，瑞銀看好台積電、世芯、信驊（5274）、創意（3443）、聯發科（2454）、日月光投控、京元電子（2449）、萬潤（6187）、弘塑（3131）、致茂（2360）、鴻勁（7769）等個股，都給予「買進」評等。

ASIC 瑞銀 世芯 英特爾 台積電 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體海嘯襲捲手機業！瑞銀建議「擇優布局」 點將四台廠

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

AI鏈迎上兆美元行情 配置台、美、韓ETF搶多頭行情

晶圓代工迎 AI 大浪！先進製程滿載、成熟製程分化

相關新聞

ASIC、CPU推動CoWoS產能擴張 瑞銀按讚11台廠

瑞銀證券在最新釋出的「半導體產業」報告中指出，特殊應用 IC（ASIC）與 CPU 走向產業舞台中央，成為推動下一波 CoWoS 產能擴充的關鍵動能。瑞銀上調全球 CoWoS 月產能預估值，並看好台積電（2330）、世芯-KY（3661）等 11 檔台股。

超車印度！台股創高總市值衝上5.3兆美元 躋身全球第4大

台股震盪創高，集中市場指數今天收盤上漲357.12點，收在48157.29點，創收盤指數新高。根據MarketCapWa...

台泥擠上成交量前十…外資今加碼大買 水泥股要啟動了？

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元。觀察成交量、成交值排行，台泥（1101）難得進入成交量前十名，且股價漲幅最大，上漲逾4%。外資今日也持續大買台泥，買超約3萬張。

中秋連假前台股能守穩4萬8千點？三大法人買超389億元

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元，三大法人買超389.22億元。

興櫃交易新制分階段實施 永續發展債券9月底前先拚千億元

櫃買中心副總涂月憲23日指出，興櫃交易新制登錄首五個營業日委託價格控管機制部分9月21日起實施，新增暫緩交易機制及調整推薦證券商造市義務部分明年2月22日起實施。此外，永續發展債券今年來已發行31檔，發行金額達924.8億元，9月底前有機會先拚千億元。

春源、味王等8家公司 預計10月於證交所舉辦法說會

台灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。