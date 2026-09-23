ASIC、CPU推動CoWoS產能擴張 瑞銀按讚11台廠

瑞銀證券在最新釋出的「半導體產業」報告中指出，特殊應用 IC（ASIC）與 CPU 走向產業舞台中央，成為推動下一波 CoWoS 產能擴充的關鍵動能。瑞銀上調全球 CoWoS 月產能預估值，並看好台積電（2330）、世芯-KY（3661）等 11 檔台股。

瑞銀在台灣企業論壇（UBS Taiwan Summit 2026）及 CoWoS 產業分析後，進一步將 2027 年底全球 CoWoS 月產能預估值從原先的 26 萬片上修至 27 萬片，遠高於預估 2026 年底的 16 萬片。

瑞銀指出，目前的能見度顯示，即使英特爾（Intel）的 EMIB-T 與台積電的 CoPoS 於 2028-2029 年開始量產用於大型封裝的 AI 加速器，2028 年仍有進一步擴充 CoWoS 產能的需求，此趨勢反映了更強勁的雲端 AI 晶片需求，特別是來自 CPU 與 ASIC。

同時，瑞銀指出，隨著委外封裝測試廠（OSAT）能力提升與更大產能需求，CoWoS 供給持續多元化。就 CoW 來說，日月光投控（3711）的擴張更積極，在 2027 年底產能將達到每月 7 萬片，較 2026 年底的 2 萬片大幅成長。台積電與艾克爾（Amkor）的 CoW 產能在 2027 年底則分別為 18 萬片與 2 萬片。

至於 WoS，如瑞銀近期所強調，台積電除了與日月光投控合作之外，可能在 2028 年引入新的 OSAT 夥伴進行量產。

台廠中，瑞銀看好台積電、世芯、信驊（5274）、創意（3443）、聯發科（2454）、日月光投控、京元電子（2449）、萬潤（6187）、弘塑（3131）、致茂（2360）、鴻勁（7769）等個股，都給予「買進」評等。