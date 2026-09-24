就市論勢／散熱、記憶體、ASIC 優選

盤勢分析

先前壓抑國際股市的兩大變數已逐漸改善，布蘭特原油回落至每桶100美元以下，美國10年期公債殖利率也自高檔降溫。當升息因素逐步消化，油價與長債殖利率同步回落，有助降低資金成本壓力，對高成長科技股評價形成支撐。

台股近期突破48,000點後，適逢中秋長假將至，指數創高後出現上影線，大型權值股陸續出現震盪，顯示短線漲幅擴大後，部分資金開始獲利了結。然若從量價結構判斷，目前仍較接近多頭趨勢中的正常整理，而非趨勢反轉。

基本面仍是支撐第4季行情重要關鍵。上市櫃公司全年獲利有機會向7.8兆至8兆元靠攏，明年仍有望成長，企業獲利持續擴張，是目前台股維持高檔重要底氣。

資金面方面，外資近期明顯回流，截至昨（23）日近五日累計買超超過2,000億元，顯示國際資金關注重點是第4季以後企業獲利與產業成長。另一項領先指標是外銷訂單，8月外銷訂單突破1,000億美元、年增率超過七成，後續有機會陸續反映在9月營收。

投資建議

第4季可優先聚焦散熱、記憶體與ASIC三大方向，但操作策略應有所區隔。散熱產業受惠AI伺服器功耗持續提高，從傳統氣冷走向液冷已是中長期趨勢，可優先留意訂單能見度高、營收與獲利持續上修的供應商，但不宜在急漲後追價。

記憶體可觀察報價、庫存與業者營收是否持續改善，若AI伺服器需求帶動DRAM與高階記憶體用量增加，低基期且獲利轉折明確業者仍具評價修復空間。

ASIC則是未來數年AI產業重要成長支線，可從IC設計、先進製程、先進封裝延伸至封測與檢測供應鏈，選股關鍵應回到實際接單、營收貢獻時間與獲利成長幅度，而非僅以題材判斷。