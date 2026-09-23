快訊

舒力基颱風生成！北轉或一路撲向台灣 最關鍵轉折時刻曝光

亞運桌球／林昀儒扛第一點5局惜敗 中華男團不敵中國獲銅牌

台股衝破4萬8創高後藏警訊？ 台指期夜盤由紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

興櫃交易新制分階段實施 永續發展債券9月底前先拚千億元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心副總涂月憲23日指出，興櫃交易新制登錄首五個營業日委託價格控管機制部分9月21日起實施，新增暫緩交易機制及調整推薦證券商造市義務部分明年2月22日起實施。此外，永續發展債券今年來已發行31檔，發行金額達924.8億元，9月底前有機會先拚千億元。

櫃買中心修正「興櫃股票買賣辦法」及「興櫃股票推薦證券商內部作業辦法應行記載事項要點」部分條文，新增「暫緩交易」機制並強化價格穩定措施。

本次修正重點包括一、新增「暫緩交易」機制，個股於交易時間內加權平均成交價漲或跌至前一營業日加權平均成交價30%以上時，暫緩推薦證券商議價點選成交30分鐘，30分鐘後由系統自動恢復交易；恢復後再漲或跌至50%以上者，暫停交易至當日收市，櫃買中心並將通知發行公司於次一營業日交易時間開始二小時前公告其財務業務狀況。二、調整推薦證券商造市義務，連續報價重新輸入期限由三分鐘調整為十分鐘，庫存不足改善期限由一個營業日調整為三個營業日。三、興櫃股票登錄首五個營業日納入投資人委託價格上下30%之控管機制。

櫃買中心表示，暫緩機制主要是讓投資人在暫緩時間內知道發生什麼事，並且有時間去反應。調整證券商報價及庫存改善期限，也是希望讓證券商比較有餘裕去處理。

因涉及電腦系統調整期程，本次修正採分階段施行，登錄首五個營業日委託價格控管機制部分，已自9月21日起施行；新增暫緩交易機制及調整推薦證券商造市義務部分，是自2027年2月22日起施行。

永續發展債券方面，今年來已發行31檔，發行金額合計924.8億元，其中綠色債券有22檔，可持續發展債券有五檔，社會責任債券有四檔。且有六家已經取得永續發展債券資格認可的發行人。

短期會先力拚9月底永續發展債券規模突破千億元，不過櫃買中心也解釋，上周聯準會才升息，資金成本可能會上升，市場會觀望一下供需狀況，因此發行時間可能會略有延遲。

此外，台股儀表板23日正式上線，櫃買中心表示該網站強調正確性跟透明度，尤其是信用交易全市場擔保維持率的部分，過去坊間定義、計算及解釋方式不同，容易造成投資人混淆誤解，因此統一由台股儀表板提供正確的市場資訊。

興櫃 債券 櫃買中心 證券商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「台股儀表板」正式上線 資訊透明、一覽無遺

證交所「台股儀表板」明日上線 涵蓋不限用途借款、違約交割人數等

期交所調高全新期貨契約保證金

證券業成立「推廣信任金融工作小組」實踐金融回饋 與社會共榮共好

相關新聞

ASIC、CPU推動CoWoS產能擴張 瑞銀按讚11台廠

瑞銀證券在最新釋出的「半導體產業」報告中指出，特殊應用 IC（ASIC）與 CPU 走向產業舞台中央，成為推動下一波 CoWoS 產能擴充的關鍵動能。瑞銀上調全球 CoWoS 月產能預估值，並看好台積電（2330）、世芯-KY（3661）等 11 檔台股。

超車印度！台股創高總市值衝上5.3兆美元 躋身全球第4大

台股震盪創高，集中市場指數今天收盤上漲357.12點，收在48157.29點，創收盤指數新高。根據MarketCapWa...

台泥擠上成交量前十…外資今加碼大買 水泥股要啟動了？

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元。觀察成交量、成交值排行，台泥（1101）難得進入成交量前十名，且股價漲幅最大，上漲逾4%。外資今日也持續大買台泥，買超約3萬張。

中秋連假前台股能守穩4萬8千點？三大法人買超389億元

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元，三大法人買超389.22億元。

興櫃交易新制分階段實施 永續發展債券9月底前先拚千億元

櫃買中心副總涂月憲23日指出，興櫃交易新制登錄首五個營業日委託價格控管機制部分9月21日起實施，新增暫緩交易機制及調整推薦證券商造市義務部分明年2月22日起實施。此外，永續發展債券今年來已發行31檔，發行金額達924.8億元，9月底前有機會先拚千億元。

春源、味王等8家公司 預計10月於證交所舉辦法說會

台灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。