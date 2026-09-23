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春源、味王等8家公司 預計10月於證交所舉辦法說會

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所。聯合報系資料照
證交所。聯合報系資料照

台灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計115年迄目前為止，全體上市公司總計已辦理2,327場法人說明會。

10月份預計共8家上市公司假證交所場地（台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心，101 1F）自行辦理法人說明會。各場次時程規劃為：10月2日14:00~15:30由大台北（9908）率先登場，接著依序為10月8日14:00~15:30春源（2010）、10月13日14:00~15:30元禎（1725）、10月14日14:00~15:30味王（1203）、10月15日14:00~15:30喬福（1540）；月底則由10月29日14:00~15:30南緯（1467）、同日15:30~17:00波力-KY（8467），以及10月30日15:30~17:00南染（1410）接續舉行。

上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看（https://webpro.twse.com.tw）。參與法人說明會前，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤查詢最新訊息（https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList）。另凡持有該上市公司股票之投資人，可利用集保e手掌握app（https://m.tdcc.com.tw/m/）點選同意接受WebPro訊息，即可於法人說明會前接收到通知。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

味王 法說會 證交所 上市公司 創新板

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