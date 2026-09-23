快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

超車印度！台股創高總市值衝上5.3兆美元 躋身全球第4大

中央社／ 台北23日電
台股震盪創高，集中市場指數今天收盤上漲357.12點，收在48157.29點，創收盤指數新高。歐新社
台股震盪創高，集中市場指數今天收盤上漲357.12點，收在48157.29點，創收盤指數新高。歐新社

台股震盪創高，集中市場指數今天收盤上漲357.12點，收在48157.29點，創收盤指數新高。根據MarketCapWatch的即時統計，台股最新市值衝上約5.3兆美元，超越印度躋身全球第4大市場。

根據MarketCapWatch網站截至9月23日下午5時的最新各國股市市值排行榜，台灣以約5.3兆美元，超越印度約4.94兆美元，晉身全球第4位，僅次於美國的82.7兆美元，中國約21.22兆美元，以及日本約8.59兆美元。

其他全球排名第6至第10名市場依序為英國約4.86兆美元、韓國約4.5兆美元、加拿大約4.45兆美元、法國約3.08兆美元，以及德國約3兆美元。

MarketCapWatch為國際知名的全球資本市場即時數據追蹤平台，涵蓋不同國家、地區及產業的上市企業，主要依據公司市值進行全球及區域排名，並提供股價、市值、營收、淨利、每股盈餘及歷史市值變化等資料。網站也整理各國及主要股票市場的總市值排名，可用於觀察全球資本市場規模及企業市值變化。

印度 台股 市值 日本 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0056規模突破8,000億元大關 再創高股息ETF新猷

00662迎雙題材 SpaceX權重翻倍、11月17日分割新股上市「一張變五張」

「2萬元股王」僅花7個月就讓股價翻倍 信驊四個驚豔

中秋連假前夕！台股創新高衝出五大驚奇 後市預期震盪盤堅

相關新聞

台泥擠上成交量前十…外資今加碼大買 水泥股要啟動了？

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元。觀察成交量、成交值排行，台泥（1101）難得進入成交量前十名，且股價漲幅最大，上漲逾4%。外資今日也持續大買台泥，買超約3萬張。

中秋連假前台股能守穩4萬8千點？三大法人買超389億元

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元，三大法人買超389.22億元。

台股收盤48157點創收盤歷史新高 攻上4萬8大關

中秋節長假沒效應，台股大盤勇闖4萬8千點大關！台北股市繼昨天盤中創新高後，今天再以4萬8157點改寫收盤新高紀錄，指數上漲357點，漲幅0.75％，成交量8559億元。

春源、味王等8家公司 預計10月於證交所舉辦法說會

台灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

超車印度！台股創高總市值衝上5.3兆美元 躋身全球第4大

台股震盪創高，集中市場指數今天收盤上漲357.12點，收在48157.29點，創收盤指數新高。根據MarketCapWa...

AI與通膨多空交戰 法人：台股第4季機會與風險並存

台股第3季震盪創高，展望第4季，群益投顧總經理范振鴻認為，AI需求持續強勁、供應鏈獲利穩定成長；但美伊戰爭推升油價，通膨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。