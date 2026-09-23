超車印度！台股創高總市值衝上5.3兆美元 躋身全球第4大

台股震盪創高，集中市場指數今天收盤上漲357.12點，收在48157.29點，創收盤指數新高。根據MarketCapWatch的即時統計，台股最新市值衝上約5.3兆美元，超越印度躋身全球第4大市場。

根據MarketCapWatch網站截至9月23日下午5時的最新各國股市市值排行榜，台灣以約5.3兆美元，超越印度約4.94兆美元，晉身全球第4位，僅次於美國的82.7兆美元，中國約21.22兆美元，以及日本約8.59兆美元。

其他全球排名第6至第10名市場依序為英國約4.86兆美元、韓國約4.5兆美元、加拿大約4.45兆美元、法國約3.08兆美元，以及德國約3兆美元。

MarketCapWatch為國際知名的全球資本市場即時數據追蹤平台，涵蓋不同國家、地區及產業的上市企業，主要依據公司市值進行全球及區域排名，並提供股價、市值、營收、淨利、每股盈餘及歷史市值變化等資料。網站也整理各國及主要股票市場的總市值排名，可用於觀察全球資本市場規模及企業市值變化。