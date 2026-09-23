快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

AI與通膨多空交戰 法人：台股第4季機會與風險並存

中央社／ 台北23日電
法人示意圖。圖／AI生成
法人示意圖。圖／AI生成

台股第3季震盪創高，展望第4季，群益投顧總經理范振鴻認為，AI需求持續強勁、供應鏈獲利穩定成長；但美伊戰爭推升油價，通膨引發殖利率上揚可能影響科技股估值，他看第4季台股將是機會與風險並存。

群益金融集團今天舉行2026年第4季投資展望說明會，預測第4季台股指數區間介於43000點至53000點。

范振鴻分析，AI產業前景、資本支出、AI模型發展、獲利回收、循環融資等多空題材交戰，台灣處於AI供應鏈絕對核心，將受到影響。

群益投顧認為，雖然近期資本市場充斥AI基礎建設投資可能過剩的憂慮，AI也因為安全因素而可能放慢尖端模型的開發速度，但長期來看，AI發展趨勢無庸置疑，這些僅是短期發展歷程調整。

群益投顧表示，可留意AI技術與材料典範轉移，聚焦能見度高的先進材料、先進製程與封裝、矽光子等。

群益投顧分析，AI發展至今，算力競爭力不再取決於單一晶片運算，先進製程PPA（效能、功耗、面積）提供算力的底層基礎，記憶體頻寬與傳輸介面（I/O）決定數據吞吐上限，另外AI走向更完整的封裝系統，先進封裝的價值由運算、HBM、傳輸介面、電源到散熱的整合程度持續提高，進化為前段設計的延伸，包括台積電、日月光投控、力成為主要受惠者。

群益投顧表示，現在市場資金豐沛，類股輪動快速，建議投資人應平衡布局，尤其現在市場變數多，投資人應嚴控操作槓桿，保留彈性現金水位以因應黑天鵝或灰犀牛變數。

台股 通膨 法人 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股市值型ETF有戲！吸引資金聚焦 投資人布局Q4行情重要工具

川習會聚焦AI與稀土角力 投信：AI需求不減亞洲半導體迎布局契機

00830今年來報酬64.02％！AI半導體成焦點…法人揭第四季3大觀察關鍵

台股ETF 科技型當家

相關新聞

台泥擠上成交量前十…外資今加碼大買 水泥股要啟動了？

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元。觀察成交量、成交值排行，台泥（1101）難得進入成交量前十名，且股價漲幅最大，上漲逾4%。外資今日也持續大買台泥，買超約3萬張。

中秋連假前台股能守穩4萬8千點？三大法人買超389億元

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元，三大法人買超389.22億元。

台股收盤48157點創收盤歷史新高 攻上4萬8大關

中秋節長假沒效應，台股大盤勇闖4萬8千點大關！台北股市繼昨天盤中創新高後，今天再以4萬8157點改寫收盤新高紀錄，指數上漲357點，漲幅0.75％，成交量8559億元。

春源、味王等8家公司 預計10月於證交所舉辦法說會

台灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

超車印度！台股創高總市值衝上5.3兆美元 躋身全球第4大

台股震盪創高，集中市場指數今天收盤上漲357.12點，收在48157.29點，創收盤指數新高。根據MarketCapWa...

AI與通膨多空交戰 法人：台股第4季機會與風險並存

台股第3季震盪創高，展望第4季，群益投顧總經理范振鴻認為，AI需求持續強勁、供應鏈獲利穩定成長；但美伊戰爭推升油價，通膨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。