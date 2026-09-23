AI與通膨多空交戰 法人：台股第4季機會與風險並存

台股第3季震盪創高，展望第4季，群益投顧總經理范振鴻認為，AI需求持續強勁、供應鏈獲利穩定成長；但美伊戰爭推升油價，通膨引發殖利率上揚可能影響科技股估值，他看第4季台股將是機會與風險並存。

群益金融集團今天舉行2026年第4季投資展望說明會，預測第4季台股指數區間介於43000點至53000點。

范振鴻分析，AI產業前景、資本支出、AI模型發展、獲利回收、循環融資等多空題材交戰，台灣處於AI供應鏈絕對核心，將受到影響。

群益投顧認為，雖然近期資本市場充斥AI基礎建設投資可能過剩的憂慮，AI也因為安全因素而可能放慢尖端模型的開發速度，但長期來看，AI發展趨勢無庸置疑，這些僅是短期發展歷程調整。

群益投顧表示，可留意AI技術與材料典範轉移，聚焦能見度高的先進材料、先進製程與封裝、矽光子等。

群益投顧分析，AI發展至今，算力競爭力不再取決於單一晶片運算，先進製程PPA（效能、功耗、面積）提供算力的底層基礎，記憶體頻寬與傳輸介面（I/O）決定數據吞吐上限，另外AI走向更完整的封裝系統，先進封裝的價值由運算、HBM、傳輸介面、電源到散熱的整合程度持續提高，進化為前段設計的延伸，包括台積電、日月光投控、力成為主要受惠者。

群益投顧表示，現在市場資金豐沛，類股輪動快速，建議投資人應平衡布局，尤其現在市場變數多，投資人應嚴控操作槓桿，保留彈性現金水位以因應黑天鵝或灰犀牛變數。