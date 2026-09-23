台泥擠上成交量前十…外資今加碼大買 水泥股要啟動了？

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元。觀察成交量、成交值排行，台泥（1101）難得進入成交量前十名，且股價漲幅最大，上漲逾4%。外資今日也持續大買台泥，買超約3萬張。

今日成交量前十名為友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、群創（3481）、主動中信台灣收益（00406A）、群益台灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、台泥、聯電（2303）、力積電（6770）。前十名股價漲跌以「台泥」漲幅較大，上漲4.48%，且是唯一一檔傳產股。

成交值部分，前十名分別為台積電、友達、南亞科（2408）、聯發科（2454）、環球晶（6488）、景碩（3189）、欣興（3037）、國巨*（2327）、南電（8046）、聯電。ABF三雄皆上榜，包括欣興、南電和景碩，欣興、南電上漲逾3%，景碩則小跌。

台泥22日召開臨時董事會，通過授權旗下荷蘭子公司以不超過7.5億歐元（約新台幣272億元）企業價值，收購烏克蘭第2大水泥建材公司IFCEM等公司100%股權。台泥指出，2022年俄烏戰爭爆發後，IFCEM的工廠持續生產，銷售未曾中斷，且毛利率還持續增加。

台泥表示，儘管俄烏戰爭持續，但IFCEM仍持續生產，且公司2025年營收甚至較前一年成長20.3%，毛利部分更年增40.3%，毛利率由2024年的34%提高至39.6%；營業利益年增51.2%，稅後淨利年增44.5%，顯示公司在戰爭期間仍維持一定的生產能力與獲利表現。

本交易尚須取得台灣、烏克蘭等多地主管機關核准，方能完成交割。若未來完成收購，台泥將把集團在低碳研發與生產等領域的經驗導入IFCEM。本次收購等於完成了台泥在歐洲市場的關鍵戰略拼圖，將歐洲水泥版圖由南歐與西歐延伸至東歐地區。

台泥8月合併營收135.16億元，較去年同期成長10.65%；累計今年1至8月合併營收987.27億元，較去年同期成長2.7%。