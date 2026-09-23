Meta Connect聚焦Muse AI代理人 這些科技供應鏈商機可望受惠

科技圈年度盛事Meta Connect將於美國時間23日至24日登場，市場關注會中是否將進一步揭露個人AI代理人Muse導入更多日常情境及後續布局，對此，國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇指出，Muse不僅讓AI由「提供答案」走向「執行任務」，更讓代理式AI朝個人化助理發展，有望為晶片、伺服器、封裝、電源散熱及終端裝置挹注新一波需求，台廠供應鏈可望受惠。

Meta9月8日推出Muse，其核心亮點在於能執行多步驟的複雜任務，包括自動寄送郵件、預訂行程及填寫表單等，上線短短兩周不僅迅速登上美國App Store免費APP榜首，下載次數更逾250萬次，迅速成功吸引大量用戶的關注。隨著本周Meta Connect登場，市場高度關注Muse在功能擴充、裝置整合、消費端應用及生態系布局的下一步。

00922聚焦台灣大型領袖企業，涵蓋電子科技、金融等台股重要產業，其中電子科技比重逾八成；進一步觀察主要持股，台積電（2330）占比約四成，另納入聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等科技權值股，以及富邦金（2881）、中信金（2891）等大型金融企業。蘇鼎宇表示，台灣大型科技企業具備厚實的研發實力、量產規模及全球客戶基礎，隨著代理式AI加速滲透日常應用，終端裝置升級需求可望持續升溫，為台廠供應鏈營運增添成長動能，另一方面，金融等族群則有助擴大多元配置；00922透過一籃子大型權值股布局，在反映台灣大型企業發展趨勢的同時，也有機會參與AI應用擴張所帶來的成長契機。

蘇鼎宇解析，從運算核心方面來看，台積電在AI及客製化晶片先進製程扮演重要角色，日月光投控則布局高階晶片封裝測試；聯發科則積極布局邊緣AI，隨著未來AI代理人延伸至穿戴式與個人裝置，用戶端對於即時運算與低功耗晶片的需求可望同步提升。在基礎設施端，鴻海切入AI伺服器與系統整合，台達電掌握資料中心電源及散熱需求。當代理式AI朝個人化助理深化發展，其瀏覽、規劃、推論與工具調用等任務將使運算負載持續增加，可望進一步帶動GPU、CPU、記憶體及網通設備需求。

展望後市，蘇鼎宇表示，隨Muse等代理式AI擴大應用，相關需求可望由資料中心進一步延伸至邊緣運算、終端裝置及各類載體，台灣大型企業憑藉技術實力、量產規模及全球供應鏈地位，有望持續扮演產業升級的重要角色。00922屬於市值型ETF，每年配息2次，分別於3月及10月進行收益分配，透過指數選股機制納入大型權值企業及大型金融企業，協助投資人參與台股核心資產的成長動能。對於看好台股中長期前景、希望透過一籃子大型權值股參與市場的投資人，可透過00922採取定期定額或分批投入策略，參與台灣大型企業長期成長機會。