中秋連假前台股能守穩4萬8千點？三大法人買超389億元

台股23日在台積電（2330）上漲帶動下，上漲357.12點，收在48,157.29點，漲幅0.75%，成交量8,559.53億元，三大法人買超389.22億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超373.13億元，投信賣超42.16億元，自營商買超（合計）58.24億元，其中自營商（自行買賣）買超22.25億元，自營商（避險）買超35.99億元。

台積電收2,500元，上漲1.63%，台達電（2308）維持平盤，收1,900元，鴻海（2317）小漲1.19%，收256元。ABF載板欣興（3037）、南電（8046）續強，都上漲逾3%，不過景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）下跌。散熱族群整體表現較佳，健策（3653）衝上6,410元漲停板，創下歷史新高，富世達（6805）收2,600元，也同創高，奇鋐（3017）上漲逾2%。

傳產股部分，台泥（1101）將收購烏克蘭第2大水泥建材公司IFCEM等公司100%股權，股價大漲逾4%，亞泥（1102）也漲逾1%，化工股、橡膠股也相對強勢，上品（4770）、中華化（1727）漲停，中華化收116.5元，創下新高，和益（1709）上漲逾5%。橡膠部分，國際中橡（2104）漲停，台橡（2103）漲2%。