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台股收盤48157點創收盤歷史新高 攻上4萬8大關
中秋節長假沒效應，台股大盤勇闖4萬8千點大關！台北股市繼昨天盤中創新高後，今天再以4萬8157點改寫收盤新高紀錄，指數上漲357點，漲幅0.75％，成交量8559億元。
台北股市昨天以47800改寫收盤新高紀錄，盤中最高甚至來到48601點，衝關遇調節賣壓，但今天早盤又開高，挑戰4萬8千點關卡成功。富邦投顧董事長陳奕光表示，利率與AI末日說等利空上周已大致告一段落，市場重新回到基本面，而基本面就是台股的大利多。
陳奕光指出，長假後將公佈第3季財報並進入密集法說會期，這是台股最主要的利多之一，第3季財報預期可能創歷史單季新高，或至少達到歷史次高，相關數字表現應該會相當正面。外資先前賣超台股1.3兆元的部分，預期也會逐步回補，有助形成軋空力道。
法人表示，先前受中東局勢不穩與國際股市去槓桿的影響，台股一度拉回修正，不過隨著不確定性逐一解除、聯準會如期升息之利空淡化，以及台灣央行不跟進升息緩解國內資金成本上漲壓力，在AI科技基本面強勁與第四季電子消費旺季等利多支持下，有助吸引資金回流布局市值龍頭股與重點AI趨勢股，後市表現值得關注，包括AI伺服器、PCB/ABF、測試介面、半導體設備、電源與散熱等類股現值得留意。
群益信投信經理人許育誌表示，先前受中東局勢不穩與國際股市去槓桿的影響，台股一度拉回修正，不過隨著不確定性逐一解除、聯準會如期升息之利空淡化，以及台灣央行不跟進升息緩解國內資金成本上漲壓力，在AI科技基本面強勁與第四季電子消費旺季等利多支持下，有助吸引資金回流布局市值龍頭股與重點AI趨勢股。
後市表現值得關注，包括AI伺服器、PCB/ABF、測試介面、半導體設備、電源與散熱等類股表現值得留意。
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