台積電收2,500元 台股收漲357點站上48K

台股23日收盤上漲357.12點、漲幅0.75%，終場以48,157.29點作收，成交量8,560億元；台積電（2330）收盤價2,500元，上漲40元，漲幅1.63%。

今日台股持續上攻並一舉站上48,000點，不過，因接近中秋連續假期，追價買盤意願不高，環球晶（6488）及合晶（6182）等股開高走低，台積電今日成為大盤攻堅主角，貢獻漲點超過250點，其他權值股由健策（3653）、南亞科（2408）、台光電（2383）、金像電（2368）及欣興（3037）等合計貢獻上漲百點、

今日成交金額大且走高為：南亞科、欣興、南電（8046）、群聯（8299）、金像電、南茂（8150）、力旺（3529）、台光電及健策；成交金額大且疲軟者則為：友達（2409）、環球晶、臻鼎-KY（4958）、合晶、穩懋（3105）、南亞（1303）、聯亞（3081）、京元電子（2449）及群創（3481）。

第一金投顧表示，大盤指數長線仍為多頭排列，第4季在AI大單認列與企業獲利進入年底旺季之下，指數不預設高點，但22日創高後爆量拉回，高位階震盪是正常現象，不太影響後續走勢。資金持續在不同產業間健康輪動，優先尋找低基期、尚未補漲且2026~2027年業績向上的公司。半導體、ASIC、散熱、高階 Power、ABF、CCL、PCB、記憶體、被動元件、CPO、連接線、FOPLP 及老 AI 仍是中長線主流。個股若已連續急漲二至三天，等待拉回與籌碼沉澱再布局；拉回不悲觀、急漲不追高，耐心等待績優股輪動，分批布局年底行情。