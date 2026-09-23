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台積電領軍 台股走強 法人：台股震盪走升 留意指數上下波動劇烈風險
美股四大指數22日漲跌互見，以費城半導體指數上漲2.0%最強勢，帶動台股23日仍走強，盤中最高上漲541點至48,341點，台積電盤中最高上漲45元至2,505元。
法人指出，昨日受到費半指數大漲帶動，台股早盤呈現開高創高走勢，惟調節賣壓湧現，指數漲幅收斂留長上影線。盤面強勢類股為IC載板、矽智財、矽晶圓等族群。國際油價拉回，美股科技股上漲，外資連買，台股將延續震盪走升格局，惟留意指數上下波動劇烈之風險。台股延續震盪向上，操作策略上短打第4季產業展望正向、線型強勢及法人買超股。做多可留意AI相關、半導體相關及矽晶圓股。
法人表示，整體來看，大盤昨日雖以紅盤作收，但開高走低、收在盤中最低點，加上量能放大卻跌多漲少，反映高檔追價買盤在衝高後明顯縮手，籌碼已出現鬆動跡象。資金明顯集中在ASIC設計服務與ABF載板等特定題材，其餘族群則呈現分化甚至走弱，盤面熱度並未全面擴散。後續須留意這根爆量長上影線是否為短線高點的警訊，以及ASIC、ABF族群的資金熱度能否延續。
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