響應信任金融 證券商公會攜證券業者落實金融回饋行動

為響應及積極落實金管會提出的「信任金融」理念，證券商公會宣布，在證期局指導下，帶領全體證券商將發展成果回饋社會，累積社會信任，形成正向循環。

證券商公會規畫以元大、永豐金、凱基、富邦、群益金鼎及玉山等六家為領航證券商組成「證券業推廣信任金融工作小組」，協助與統籌證券業信任金融相關推動工作，並期透過分享與交流落實金融回饋行動。

工作小組日前召開第一次會議，證期局及證券商公會建議，證券商可參考金管會發布的「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，就社會大眾、客戶及員工等三大回饋對象、二十二項行動面向參考項目，與證券商專業及特色結合，規畫多元且可長期實踐的回饋方案，並優先聚焦於公共資源尚未充分涵蓋的領域進行資源投入，擔任政府協力支援角色。

臺灣證券交易所及櫃買中心亦共襄盛舉，提出證券業辦理金融回饋的獎勵措施，除規畫公開表揚對協助推動金融回饋具貢獻的證券商，亦規畫辦理證券商「深化社會信任與回饋行動」評鑑及獎勵機制等。

會議並由六家證券商進行簡報，結合證券業專長及資源，發展具證券業特色及影響力的長期回饋行動。

其中，元大證券以深化「防詐宣導」、「社區及弱勢關懷」兩大面向，秉持「信任金融、共好社會」理念，以長期、制度化且具社會影響力的行動回應各項社會需求，落實企業社會責任。

永豐金證券則以「打造員工照顧升級計畫」、「打造金融教育生態圈」兩大核心，攜手客戶、員工及社會各界共同創造共享價值，邁向「以金融成就美好生活」企業永續願景。

凱基證券透過擴展「金融防詐．全民共好」、「地方有感．韌性同行」兩大行動，從單點行動邁向策略化、制度化與長期投入，將專業能力與企業資源轉化為社會價值，持續累積社會信任。

富邦證券則致力「友善金融服務」、「多元金融教育與反詐防護」二大面向，以高齡失智友善與數位服務升級，回應客戶需求，並深耕金融教育及防詐推廣，落實社會責任。

群益金鼎證券聚焦「友善無障礙服務升級」、「普惠金融陪伴人生每一程」兩大行動，將信任金融落實於日常經營，從客戶走進分公司的第一步到人生不同階段的財務規劃需求，提供更友善、更有溫度的金融服務。

玉山證券以「落實金融教育與防詐」、「支持人文藝術及社會公益」兩大面向為主軸，結合母公司資源，透過金融專業能力提升全齡金融便利性、協助弱勢族群取得金融服務並解決社會重要問題。

工作小組請六家領航證券商於今年年底前於公司官網設置金融回饋揭露專區主動揭露回饋行動，讓社會有感，期許透過工作小組拋磚引玉，吸引更多證券業先進跟進。

此外，證券商公會除將建立網站彙總業者連結，聚焦社會關注並促進業者相互經驗交流及互動外，也將更積極扮演媒合角色，例如全台各地及離島有金融教育需求的單位或機構，公會將協助協調證券商給予必要協助，發揮綜效，型塑證券業積極回饋社會的正面形象，進而建立證券業與社會信任的正向循環，讓證券業與社會共榮共好。