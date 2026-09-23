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AI 需求火熱！台股第4季上看53,000點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股23日開高震盪，盤中最高達48,341點、一度漲541點。法人表示，AI資本支出熱潮尚未退燒，惟地緣政治、關稅及全球政策變數仍增添市場波動，第4季台股加權指數預估落在42,000至53,000點。

法人表示，全球AI升級趨勢帶動客製化算力需求，輝達宣布斥資35億美元認購聯發科（2454）海外可轉換公司債，深化資本與技術合作，並將透過NVLink Fusion平台布局客製化XPU市場，受到市場關注。

另外，台積電（2330）客戶未來半年訂單需求幾乎翻倍，即使全球同步興建20座晶圓廠，產能仍供不應求，AI資本支出熱潮延續。此外，AI基礎建設擴張也帶動伺服器建置與記憶體需求，並擴及散熱、電源管理及ABF載板等零組件。

展望後市，法人表示，隨AI應用深化、算力需求攀升，全球雲端服務商持續擴建AI基礎設施，加上消費性電子新品備貨啟動，出口成長可望延續。

投資方面，國內半導體與AI供應鏈持續擴產，國際大廠加碼在台投資與採購，加上政府推動中小微企業及傳統產業轉型，均有助帶動民間投資。

法人表示，地緣政治、美國關稅政策，以及主要國家貨幣與財政政策仍存不確定性，後續全球經貿情勢仍須留意。今年第4季加權指數預估區間為42,000至53,000點。

台股 輝達 算力

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