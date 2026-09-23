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貝萊德：資金競爭加劇是推動殖利率走高的關鍵

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，AI建設加速推進，加上政府舉債需求龐大，正加劇資金競爭的局勢。通貨膨脹居高不下，進一步增添壓力，使借貸成本維持在高檔。貝萊德維持偏好風險資產的立場，並在債券配置上保持精選。

統計顯示，目前的資金競爭程度為金融海嘯及新冠疫情衝擊以來最激烈。貝萊德估計，到 2030 年，美國每年的融資需求可能超過7.5兆美元，主要受到 AI 建設所需資金的推動。

今年，在美國投資等級債券發行量中，AI與資料中心相關企業的債券約占 14%，高於2025年的 5%，以及之前十年的 1%。貝萊德認為，這波融資需求仍有進一步成長空間。

貝萊德指出，至於最終由誰承擔較高的資金成本，情況則因企業而異。獲利能力強勁、資產負債表穩健的企業，較有能力吸收較高的成本；槓桿較高的借款人則面臨更大壓力。

貝萊德維持加碼美股及 AI 的看法，因為具韌性的企業獲利有助於吸收較高的融資成本。這樣的環境也在固定收益市場創造豐富的投資機會，但精挑細選仍是關鍵。

以五年或更長的策略性投資觀點來看，貝萊德偏好中短天期公債。在信用債方面，較高的殖利率提高了可獲取的收益機會，但投資人將資金借給誰相當重要。貝萊德偏好具吸引力的票息，同時避開體質最弱的借款人，以及大量發債的企業這兩個極端。

在近期將公布的美國經濟數據中，貝萊德將關注採購經理人指數（PMI）初值，以觀察在借貸成本上升之際，美國、英國及歐洲的商業活動是否仍具韌性。

貝萊德認為，如果美國經濟進一步展現韌性，將強化利率可能在更長時間內維持較高水準的看法。至於密西根大學消費者信心指數終值，則將顯示9 月消費者信心大幅下滑及通膨預期上升的情況是否持續。如果這兩項趨勢同時延續，將使聯準會（Fed）面臨更為艱難的政策權衡。

殖利率 債券 疫情

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