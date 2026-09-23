電子水泥強勢 台股盤中揚升541點攀高至48341點

台股今天開高走高，加權指數重登48000點關卡之上，早盤上攻48341.56點，上揚541.39點；不過，在長假效應影響下，盤中漲勢收斂，以水泥和電子類股表現相對強勢。

至10時42分，台股加權指數為48130.83點，上漲330.66點，成交值新台幣5195億元。

台泥臨時董事會通過授權旗下荷蘭子公司，以不超過7.5億歐元企業價值，推進收購烏克蘭第2大水泥建材公司IFCEM等公司100%股權，進一步布局東歐市場。台泥今天股價表現強勁，盤中上漲至26.1元，漲幅達6.31%，推升水泥類股指數大漲3.85%。

其餘傳統產業股漲跌互見，紡織、橡膠類股指數上漲，塑膠、玻璃和機電類股指數下挫逾1%，營建類股指數下跌逾2%，表現相對疲弱。

電子股方面，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.54%，台積電今天股價隨著走強，盤中一度達到2505元，上漲45元，市值回升至64.96兆元，貢獻大盤約357點。

其餘電子權值股鴻海、日月光投控、台光電、欣興及高價股健策、奇鋐、旺矽、穎崴也紛紛走高，推升整體電子類股指數上漲逾1.4%。