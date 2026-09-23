全球金融科技投資回溫 KPMG：2026可望創四年新高

全球金融科技投資明顯回溫。KPMG安侯建業23日發布《2026上半年金融科技脈動報告》指出，2026年上半年全球金融科技創投、私募股權及併購投資金額達1,031億美元，較2025年下半年的722億美元明顯成長，若投資動能延續，2026年全年表現可望創四年新高。

不過，資金回流並不代表投資人全面出手。2026年上半年全球金融科技交易共2,100筆，低於2025年下半年的2,500筆，呈現投資金額增加、交易件數減少的情況。KPMG指出，這反映投資人挑選標的仍維持審慎態度，資金更加集中在大型、具成長潛力及策略價值的標的。

從區域來看，美洲是這波金融科技投資回升的主要推力，上半年吸引869億美元，其中美國就達808億美元，占全球投資金額近八成。同期全球共有10筆超過10億美元的大型交易，其中8筆發生在美國，包括Worldpay的243億美元、Total System Services的135億美元、Clearwater Analytics的84億美元，以及Hg Capital私有化OneStream的64億美元交易。

相較之下，歐洲、中東及非洲（EMEA）金融科技投資由2025年下半年的180億美元降至113億美元；亞太地區也由71億美元降至46億美元。地緣政治不確定性、中東衝突，以及通膨與利率疑慮，使兩地投資態度更加審慎。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，2026年上半年是全球金融科技市場的重要轉折點，美國仍是金融科技創新與發展趨勢的重要風向標。市場表現也顯示，投資人更加聚焦具有高成長潛力及策略價值的大型標的；亞太地區則因地緣政治不確定性及總體經濟壓力，整體投資轉趨保守，區域市場分化更加明顯。

從交易類型來看，併購是推升上半年金融科技投資的重要力量。全球金融科技併購金額由2025年下半年的372億美元，大幅增加至今年上半年的679億美元；但交易件數則由514筆降至394筆，同樣反映大型交易成為拉高整體投資規模的主力。

其中，支付領域吸金力道最明顯，上半年投資金額達442億美元，已遠高於2025年全年的202億美元，但交易件數僅168筆，明顯低於2025年全年的577筆，主要受到Global Payments以243億美元收購Worldpay等大型交易拉抬。

KPMG安侯建業金融服務產業主持人陳世雄表示，支付領域投資人已從過去廣泛布局不同標的，轉向把較大規模資金投入少數交易，優先鎖定具規模化成長、穩定獲利能力，以及以支付基礎建設為核心的企業。

AI金融科技也是資金布局焦點。報告顯示，今年上半年AI金融科技在創投、私募股權及併購市場共吸引214億美元。

KPMG安侯建業顧問部營運長賴偉晏表示，從214億美元的AI投資可以看出，資本市場對單純AI試點專案的耐心正在降低，資金轉向真正能與核心業務指標連結、解決複雜問題的AI原生企業。隨著代理式商務崛起，AI衍生的網路安全、數位身分認證等需求，也可能成為下一波商機，台灣企業則應建立包括AI治理及數位資產合規框架在內的基礎能力。

數位資產也是上半年表現強勁的領域之一，共吸引111億美元、完成467筆交易。雖然低於2025年全年的219億美元、1,335筆交易，但投資金額已超越2023年及2024年全年水準，其中美國以59億美元、187筆交易居主要市場。

展望後市，KPMG認為，AI在金融科技領域已從前期技術探索，逐步走向企業實際應用，投資人將更重視企業能否建立完善AI治理架構並解決產業痛點。同時，隨著數位資產監理環境逐漸成熟，傳統金融機構也持續布局相關基礎建設。儘管總體經濟仍有變數，具備清晰商業模式、規模化能力及技術合規性的企業，仍將是金融科技資金關注焦點。