台股史上最貴興櫃股王 IPO 永豐金證券解密晶片「守門員」探針卡

興櫃股王漢測（7856）9月22日掛牌上櫃，承銷價每股2,250元，刷新台股IPO承銷價歷史新高，市場關注度同步升溫。永豐金證券推出產業深度專題影音，實地開箱解析半導體測試產業與探針卡的關鍵角色，協助投資人在申購熱潮之外，真正看懂這門生意。

一顆晶片從晶圓廠製造出來，並非顆顆良品。在進入切割、封裝等高成本製程之前，必須先經過測試篩選，把功能異常的瑕疵品挑出，而探針卡正是這道關卡的核心工具——透過數千根精密探針與晶圓直接接觸，逐一檢測晶片是否正常運作，扮演著晶片出貨前的「守門員」角色。

影片中指出，隨著AI、HPC晶片朝更高效能、高功耗發展，測試過程中的散熱、晶圓翹曲與訊號穩定度也更趨複雜，直接推升市場對高階探針卡與測試方案的需求，這正是漢測近年營運快速成長的關鍵背景。

數據上，媒體報導，漢測2026年前七月營收已達26.68億元，年增128.18%，單一期間即超越2025全年，成長幅度在半導體設備相關族群中相當突出。除既有探針卡、工程服務與客製化設備三大業務外，漢測今年更跨入高速記憶體系統級測試（SLT）、先進封裝測試設備與矽光子測試三大新戰場，持續布局AI晶片測試商機。

永豐金證券長期致力於協助投資人掌握產業現場，此次影音內容透過實地開箱與產業脈絡梳理，讓探針卡這項相對低調卻位居AI供應鏈關鍵位置的技術，被更多投資人看見。

如何有效率完成申購作業也成為討論焦點。永豐金證券「智慧申購」功能，只要透過大戶投APP預先設定申購條件，並於交割帳戶內保留足額圈存款項，系統便會在符合條件時候，自動代為執行新股抽籤，功能可連續運作3個月不中斷。投資人不必緊盯開放時間，也能掌握申購先機。

有興趣進一步掌握漢測相關動態與台股焦點內容的投資人，可至永豐金證券豐雲學堂持續追蹤產業深度專題，或透過大戶投APP掌握個股即時行情。

完整影音：https://www.youtube.com/watch?v=D0QS3X0xuzw