半導體族群強、川習會倒數 國泰費城半導體經理人解析秋節後行情

國際油價及美債殖利率回落，AI概念股成為領漲主力。全台唯一追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林表示，市場資金重新聚焦AI半導體的成長潛力。隨時序即將邁入第4季，科技企業財報、資本支出及政策變化將陸續接受市場檢驗，半導體能否延續動能，成為後市重要觀察。

台股進入9月下半場，指數仍處於高檔整理，加上中秋連假將至，投信第3季績效結算進入最後衝刺階段，重要長假前的節前調節與季底布局交錯，「中秋變盤」是否會發生，再度成為市場焦點。李翰林指出，中秋連假期間國際股市仍持續交易，部分資金可能因應假期的不確定性提前調節或暫時處於觀望，使得台股量能收斂、短線波動增加，但秋節連假本質並非是決定行情方向的主要因素，節後走勢仍須回歸國際市場、企業獲利及產業基本面。

川習會預計台灣時間9月24日凌晨於美國華府登場，美中貿易、科技政策、關鍵原物料及AI競爭等議題，不僅可能牽動全球市場風險偏好，亦將會影響半導體產業後續評價。李翰林分析，進入第4季之後，市場焦點將由連假效應與季底作帳，逐步轉向川習會後續政策效應、美國科技企業財報，以及雲端服務商資本支出等關鍵。若政策不確定性出現淡化、企業投資需求延續，科技股有機會再由基本面主導，但伴隨著川習會會議結果出爐和政策訊息，市場短線震盪可能加大。

李翰林表示，即將陸續揭曉的美股第3季財報，目前市場最新預估，資訊科技產業獲利年成長率高達63%，但若進一步分析，其中又以半導體和半導體設備表現最突出，預估獲利年成長率更高達125%，為科技產業裡面最大的貢獻來源；若觀察半導體以外的產業，科技產業的預估獲利年成長率則會下調至24%，代表AI行情，已從追逐題材，轉換到聚焦在有真正獲利的半導體產業上。AI產業競爭已由單一晶片效能，擴大至算力、記憶體、先進製程及設備等完整供應鏈，半導體在AI基礎建設中的核心地位更加明確。從產業布局來看，00830成分股涵蓋輝達、博通、美光、Marvell、艾司摩爾、台積電ADR等指標企業，布局AI晶片、客製化晶片、記憶體、晶圓代工與半導體設備等關鍵領域，呼應AI基礎建設的發展方向。

展望第4季，若科技企業財報與資本支出展望維持正向，半導體供應鏈仍具成長動能；惟投資人仍應留意美中政策變化、美伊地緣衝突、海外市場、產業集中及價格波動等相關風險。