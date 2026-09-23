台指期夜盤上揚 法人：台股挑戰48000點關卡

美股主要指數漲跌互見，與台股關聯性高的費城半導體指數上揚256.65點，相對強勢。法人表示，台股9月22日盤中創下48601.53點歷史新高，終場漲勢收斂，上漲81.33點，收在47800.17點，台指期夜盤上漲272點，台股今天不排除挑戰48000點。

投資人關注美國與伊朗局勢發展，美股主要指數漲跌不一。道瓊工業指數下跌185.14點，跌幅0.36%；標普500指數微跌0.06點；那斯達克指數上漲122.19點，漲幅0.45%；費城半導體指數上揚256.65點，漲幅2.06%。台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.54%。

國內外產業訊息方面，蘋果iPhone 18 Pro系列18日在台開賣，歷經買氣升溫的首個週末，台灣大哥大、遠傳均表示，累計3天銷售量較去年同期成長逾7成，新色系與高資費受到果粉青睞。

陽明指出，美東航線受巴拿馬運河限航影響，運力缺口仍未完全緩解，第4季運價預期維持高檔，另今年塞港問題嚴重，未來幾年恐難解。針對部分航商重返紅海，陽明表示，審慎以對、陸續觀察。

三商家購董事會決議通過公司分割案，美廉社等零售通路品牌分割移轉給持股100%子公司富達零售；三商家購則轉型為投資控股公司，並更名眾聯投控，逐步串聯並集結零售生態系、強化智慧零售布局，面對持續競爭的市場環境。

IC設計廠聯發科推出Dimensity個人運算CX系列平台首款旗艦系統單晶片（SoC）C10 Max，獲即將上市的高階Googlebook採用。