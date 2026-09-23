亞洲資產管理中心政策推動屆滿兩年，台灣金融市場的國際競爭力與能見度明顯提升。

英國智庫Z／Yen Group近日發布最新全球金融中心指數（Global Financial Centres Index, GFCI），台灣的城市排名由2024年9月的第73名大幅躍升至第42名，兩年間前進31名，反映台灣近年推動金融市場開放、制度創新及國際鏈結的努力，逐步受到國際金融社群關注。

GFCI為全球重要金融中心競爭力評比之一，由英國Z／Yen Group編製，綜合國際金融專業人士評價及多項量化指標，從商業環境、人力資本、基礎設施、金融發展及城市聲譽等面向，衡量全球主要金融中心的整體競爭力。

台灣的城市近兩年間名次顯著躍升31名，顯示台灣金融市場的國際辨識度正在快速提升。