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TiBOOST創新大步計畫徵件

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

證券周邊機構共辦的「TiBOOST創新大步計畫」全球徵件火熱進行中，臺灣證券交易所提醒，徵件將於9月29日中午12時截止，11月10日決賽，歡迎具發展潛力的國內外AI及前瞻科技新創企業把握最後機會報名。

此次競賽總獎金500萬元，前三名將分別獲得250萬元、150萬元及100萬元獎金。競賽將邀請國發基金代表、國內外重量級創業投資機構（VC）、企業創投（CVC）、產業專家擔任決賽評審，有機會獲得媒體曝光、新創基地進駐，以及與資本市場、創投及產業專家交流對接的機會，拓展後續資金及產業合作可能。

「TiBOOST創新大步計畫」為金管會與國發會共同推動，由臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、櫃買中心及臺灣期貨交易所，攜手創投公會及私募公會共同辦理。計畫呼應政府推動之「亞洲創新籌資平台」及「AI新十大建設」，串聯政策、資本、產業及國際創新資源，發掘具技術優勢及市場潛力之創新企業，協助其取得成長所需資源，並促進優質新創與台灣資本市場接軌。

此次競賽聚焦AI智慧應用、金融科技、矽光子、量子科技、智慧機器人、AI關鍵技術及AI基礎設施等前瞻領域，從市場機會、解決方案、商業模式、團隊能力及資本市場適應度等面向進行評選。對新創企業而言，參與TiBOOST不僅是角逐獎項，更是向投資界及產業專業人士展示技術、產品與商業發展潛力的機會，透過競賽及交流，進一步拓展資金、產業及市場資源。

證交所表示，台灣具備完整科技產業鏈、成熟資本市場及豐沛的產業與創投能量，台灣創新板（tib-創）則持續提供具創新性及成長潛力企業多元籌資管道，陪伴創新企業一路成長。透過TiBOOST讓更多國內外創新企業看見台灣資本市場的發展機會，並藉由與投資人、產業及市場資源的交流，認識企業不同成長階段所需的籌資選項，持續擴大創新成果與市場價值。

國發基金 資本市場 創投

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