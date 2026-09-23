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台股多頭回歸 券商8月獲利強彈1.5倍

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（22）日統計，8月全體證券商稅後淨利達274.2億元，主要受惠台股多頭回歸8月大盤由跌轉漲，帶動券商獲利較7月大增164.6億元，月增達1.5倍；全體證券商前八月稅後淨利更衝破千億大關達1,824.7億元，較去年同期大增1,206.2億元，年增195％，今年前八月持續超車去年全年，整體營運表現亮眼。

回顧8月台股表現，大盤上漲8.9%，券商自營部門證券評價利益顯著回升，自營業務單月淨利達126.3億元，逆轉上月自營業務淨損28億元的局面；不過，總成交值約19.9兆元，較7月減少13.1％，導致券商經紀手續費收入降至178.8億元，月減24.7億元或9.53％。至於承銷業務，單月淨利達36.7億元，較上月淨損14.6億元增加51.3億元，同樣轉虧為盈，成為推升券商單月獲利倍增的關鍵動能之一。

前八月全體券商經紀業務手續費收入因大盤總成交值提升，較去年同期增1,126.7億元或139.04％，累計經紀獲利1,453.9億元。自營業務因出售證券利益豐厚，前八月淨利達654.8億元，較去年同期成長503.74億元。

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