台股槓桿升溫…金管會兩路控管 四貸同堂管更嚴了

台股信用槓桿監理再收緊。金管會昨（22）日表示，針對「四貸同堂」，銀行與券商跨業信用查詢機制預計10月底上線。

違約交割也同步加嚴，首次違約就須預收款券十天，再犯則拉長至30天，從借錢進場到違約交割全面強化控管。

另外臺灣證券交易所、櫃買中心宣布，「台股儀表板」將於今日上線，首波功能全面整合證券商授信業務、投資人違約概況及上市櫃公司營收三大類核心資訊，提升資訊透明度，協助投資人完整掌握台股現況與長期變化。

台股交投熱絡使「四貸同堂」備受關注，投資人透過房貸、信貸、股票融資等多管道加槓桿，銀行與券商卻各自掌握部分資訊。銀行局長童政彰表示，經證交所、聯徵中心、銀行與券商公會討論後，已就跨業交換資料範圍取得共識。

新制將由聯徵中心建立平台，並與證交所對接。未來券商取得客戶同意後，可查詢其銀行端借款情況；銀行也能掌握客戶在券商端融資資訊，用來判斷是否有過度槓桿。

相較於目前只能知道客戶有無逾放、違約交割等「是或否」資訊，新機制將會提供借款融資狀況，補上銀行、券商各看半張圖的缺口。

金管會也加嚴違約交割管理。證期局副局長黃仲豪表示，過去是第二次發生違約交割才須預收款券十天；新制改為第一次違約就預收十天，再犯則會延長至30天。

背後原因是台股成交量放大，違約交割占市場比重也升高。2024、2025年占比分別為10萬分之1.8及1.1，2026年前八月升至10萬分之2.2；金管會雖認為整體風險可控，但已提高管理強度。

當沖風險也同步納管。金管會要求券商每日評估投資人當沖執行與額度情況，不論當日是否出現虧損都要進行檢視，並按月追蹤累積狀況，尤其緊盯持續虧損客戶。