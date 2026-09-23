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台股自7月底觸底彈升以來 這波反彈…外資、投信傑作

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股自7月底觸底彈升以來，指數大漲小回，呈現「高過前高、低不破前低」多頭走勢，終在昨（22）日盤中寫下48,601點歷史新高紀錄。觀察這波台股走強重要推手，當以外資買盤為主、投信銀彈為輔。

7月底以來台股雖面臨諸多不確定性變因，包括美伊局勢與地緣政治風險、國際油價飆漲與通膨黏著性、美國聯準會重啟升息壓力、AI泡沫疑慮等，不過台股愈戰愈勇，法人與市場買盤力挺，指數盤堅走高。

統計7月底至昨日三大法人進出動向，共計買超台股4,402億元。其中外資買超3,895億元，投信買超1,444億元，自營商賣超937億元。外資源源不斷買盤成為台股這波創高最大功臣。

外資回補台股，主因新台幣對美元匯率由貶轉升，區間新台幣升值幅度1.81%，對國際熱錢極具吸引力。

觀察這段期間內外資買超方向，根據統計，買超前15大分別是聯發科（2454）、欣興（3037）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）、長榮（2603）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、友達（2409）、力積電（6770）、華碩（2357）、華邦電（2344）、陽明（2609）、聯詠（3034）、光寶科（2301）、統一（1216）；台積電（2330）也買了84.1億元。

外資買超個股絕大多數為電子業，且多與AI有關，更因不少權值股名列其中。

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