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台股上演軋空行情 締歷史新猷！四大名師：多頭衝到10月

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（22）日上演軋空行情，締造歷史新猷。四大市場名師預期，本周可望於月線46,500點至48,600點間反覆整理，伺機續攻新高，隨節後市場買盤歸隊，搭配財報題材，多頭走勢有機會延續至10月上半月。

美聯準會（Fed）、日本央行升息利空淡化，加上美伊傳出有意尋求外交途徑化解衝突，國際油價、美債殖利率拉回，市場避險情緒降溫，激勵美大型科技股強勢表態，台股昨日創下新高紀錄。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、第一金投顧董事長黃詣庭、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理黃文清等看法，美科技股轉強帶動外資買盤回籠，雖然台股短多氣盛，但面臨連假前獲利了結及高檔套牢賣壓，指數有可能先在46,500點至48,600點間來回震盪換手。

法人研判，經濟部公布8月外銷訂單達1,029.6億美元，創新高並優於預期，到年底都可維持高檔不墜，總經面表現仍佳。隨企業獲利延續上修趨勢、股市評價趨於合理、節後買盤歸隊等匯聚，有利下周至10月上旬再度挑戰高點，類股維持良性輪動。

法人提醒，台股後市仍有中東局勢及國際油價變化、川習會人工智慧（AI）議題、外資期現貨操作動向、上檔套牢賣壓蠢動、上市櫃公司9月營收及美台企業財報、美國期中選舉等六大關鍵變數，後市值得密切關注。

朱晏民、黃文清分析，目前市場普遍預期Fed年底可能再升1碼，但若美伊雙方再度劍拔弩張，推升國際油價重回每桶100美元以上，通膨增溫及美債殖利率上揚將持續壓抑評價，且歷來升息後一至兩個月仍對股市有所影響，應留意相關修正風險。

黃詣庭指出，觀察近日外資翻多、上市櫃公司9月營收及美台企業財報亦可正面期待。

統計顯示美國期中選舉前一個月，美股行情走勢偏弱，但選後無論共和黨或民主黨獲勝，多頭都會發動年終行情，台股即使拉回幅度有限，應站在買方。

黃柏棠表示，多頭要持續推升指數上攻，除須成交量能維持在1兆元以上，還要配合外資期貨淨空單明顯回補。

若量能退回7,000億至8,000億元，則以高檔震盪看待，操作逢低擇優布局且不追高。

台股 凱基投顧 日本央行 科技股

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