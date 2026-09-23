中秋連假前夕！台股創新高衝出五大驚奇 後市預期震盪盤堅

中秋連假前夕，台股昨（22）日搶先上演「五大驚奇秀」，早盤開高衝上48,601點盤中歷史新高，惟高檔獲利了結賣壓出籠，隨權王台積電（2330）壓回至盤下，大盤漲幅收斂，終場漲81點收47,800點，成交金額擴增至1.07兆元。

「五大驚奇」，一是集中市場加權指數創高，受惠油價回落、美債殖利率下行，資金回流科技族群，加上AI基本面強勁支撐，早盤飆漲882點仰攻48,601點，終場收47,800點，刷新台股盤中、收盤天花板；二是台指期盤中攻上48,946點、收盤48,243點，均為歷史新天價，與現貨正價差達442.83點，展現多頭續攻企圖心。

三是台股上市市值攀升至156.34兆元，再創新高，惟上櫃市值11.57兆元，尚未超越歷史高點12.39兆元。上市櫃合計市值達167.91兆元，距離歷史新高168.15兆元僅一步之遙。

第四，散戶、機構法人資金不斷湧入ETF，推升台股ETF總規模強勢衝破7.9兆元，同步改寫新高。第五，股王信驊（5274）成為台股史上首檔「2萬元股」，在AI伺服器旺盛需求加持下，昨天以跳空漲停價21,800元開出，終場漲1,085元收20,905元，改寫台股天價。

統計至昨日，以收盤點位計算，今年來大盤累計大漲18,836點、漲幅65%，為歷年同期漲點之最，亦大幅超越2025年全年上漲5,928點、漲幅25.7%的表現，使得今年有機會挑戰歷史最大漲點。此外，今年以來平均每位股民獲利高達448.4萬元，超過歷年全年金額。

三大法人昨日買超608億元。其中外資買超453.2億元，連四買，累計買超1,649.7億元；投信賣超3.6億元，終止連四買；自營商買超158.5億元，連四買、累計買超644.6億元。八大公股行庫賣超117億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等專家觀點，接下來觀盤持續留意地緣政治風險、通膨走勢、油價變化、美國期中選舉等變數。台股則維持偏多看待，聚焦AI、半導體先進製程及具成長動能的績優族群；本周五起逢中秋節、教師節長假，留意節前漲多獲利了結賣壓，預期大盤將震盪盤堅。