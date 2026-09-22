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台股槓桿升溫 金管會雙線出手：四貸同堂、違約交割一起管

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台股槓桿升溫 金管會雙線出手：四貸同堂、違約交割一起管

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會22日表示，針對「四貸同堂」部分，銀行與券商跨業信用查詢機制預計10月底上線。 聯合報系資料照
金管會22日表示，針對「四貸同堂」部分，銀行與券商跨業信用查詢機制預計10月底上線。 聯合報系資料照

台股信用槓桿監理再收緊。金管會22日表示，針對「四貸同堂」部分，銀行與券商跨業信用查詢機制預計10月底上線；違約交割也同步加嚴，首次違約就須預收款券10天，再犯則拉長至30天，從借錢進場到違約交割全面強化控管。

外界關注，投資人透過房貸、信貸、股票融資等多管道加槓桿，銀行與券商卻各自掌握部分資訊。銀行局局長童政彰表示，經證交所、聯徵中心、銀行與券商公會討論後，已就跨業交換資料範圍取得共識。

新制將由聯徵中心建立平台，並與證交所對接。未來券商在取得客戶同意後，可查詢其銀行端借款情況；銀行也能掌握客戶在券商端的融資資訊，用來判斷是否有過度槓桿。

相較目前只能知道客戶有無逾放、違約交割等「是或否」的負面資訊，新機制將進一步提供借款融資狀況，補上銀行、券商各看半張圖的缺口。

除前端控管借款槓桿，金管會也加嚴違約交割管理。證期局副局長黃仲豪表示，過去是第二次發生違約交割，才須預收款券10天；新制改為第一次違約就預收10天，再犯則延長至30天。

背後原因是台股成交量放大，違約交割占市場比重也升高。2024年、2025年占比分別為十萬分之1.8及1.1，2026年前八月升至十萬分之2.2；金管會雖認為整體風險仍可控，但已提高管理強度。

當沖風險也同步納管。金管會要求券商每日評估投資人當沖執行情況，不論當日是否虧損都要檢視，並按月追蹤累積狀況，尤其緊盯持續虧損客戶。

從四貸同堂、違約交割到當沖，金管會正把監理從事後處理往前推，從借錢進場、槓桿累積到違約風險，建立更完整的信用風險防線。

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