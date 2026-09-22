上櫃興櫃宣導會 下月報名

櫃買中心為協助上櫃、興櫃公司瞭解近期各項法規修正重點及應行申報或辦理事項相關規定，以利法令遵循及提升資訊揭露品質，北中南將舉辦五場「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」。

五場說明會時間、地點分別為11月5日台中金典酒店、11月6日高雄漢來大飯店、11月23日新竹豐邑喜來登大飯店、12月3日及12月8日福華國際文教會館。

櫃買中心表示，透過「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」向上櫃及興櫃公司說明近期重大訊息、資訊申報等相關規定修正及新制措施，協助企業落實法令遵循，並掌握最新政策趨勢。為增進與上櫃、興櫃公司實體交流，並兼顧多元宣導需求，此次宣導活動採實體方式辦理；活動結束後，相關影音資料置於櫃買中心官網。

此次宣導會安排「重大訊息新修正規定及常見缺失」、「資訊申報重點提醒及常見缺失」、「近期內部控制重要議題」、「提升企業價值計畫」及「永續發展及ESG重點議題」等主題。

櫃買中心表示，10月1日至30日開放網路報名，不開放未報名入場。宣導會場次及課程資訊，於活動報名網頁（https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_11501/index.html）。