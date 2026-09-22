聽新聞
0:00 / 0:00

上櫃興櫃宣導會 下月報名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為協助上櫃、興櫃公司瞭解近期各項法規修正重點及應行申報或辦理事項相關規定，以利法令遵循及提升資訊揭露品質，北中南將舉辦五場「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」。

五場說明會時間、地點分別為11月5日台中金典酒店、11月6日高雄漢來大飯店、11月23日新竹豐邑喜來登大飯店、12月3日及12月8日福華國際文教會館。

櫃買中心表示，透過「上櫃興櫃公司應辦事項宣導說明會」向上櫃及興櫃公司說明近期重大訊息、資訊申報等相關規定修正及新制措施，協助企業落實法令遵循，並掌握最新政策趨勢。為增進與上櫃、興櫃公司實體交流，並兼顧多元宣導需求，此次宣導活動採實體方式辦理；活動結束後，相關影音資料置於櫃買中心官網。

此次宣導會安排「重大訊息新修正規定及常見缺失」、「資訊申報重點提醒及常見缺失」、「近期內部控制重要議題」、「提升企業價值計畫」及「永續發展及ESG重點議題」等主題。

櫃買中心表示，10月1日至30日開放網路報名，不開放未報名入場。宣導會場次及課程資訊，於活動報名網頁（https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_11501/index.html）。

興櫃 漢來大飯店 櫃買中心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「台股儀表板」正式上線 資訊透明、一覽無遺

發揮金融影響力 兆豐金控ESG宣導會聚焦氣候風險與AI永續治理

證交所台股儀表板 9月23日正式上線

指標企業齊聚、掌握 AI 應用契機 2026台北數位應用博覽會10/15登場

相關新聞

中秋連假前夕！台股創新高衝出五大驚奇 後市預期震盪盤堅

中秋連假前夕，台股昨（22）日搶先上演「五大驚奇秀」，早盤開高衝上48,601點盤中歷史新高，惟高檔獲利了結賣壓出籠，隨權王台積電壓回至盤下，大盤漲幅收斂，終場漲81點收47,800點，成交金額擴增至1.07兆元。

台股上演軋空行情 締歷史新猷！四大名師：多頭衝到10月

台股昨（22）日上演軋空行情，締造歷史新猷。四大市場名師預期，本周可望於月線46,500點至48,600點間反覆整理，伺機續攻新高，隨節後市場買盤歸隊，搭配財報題材，多頭走勢有機會延續至10月上半月。

台股槓桿升溫…金管會兩路控管 四貸同堂管更嚴了

台股信用槓桿監理再收緊。金管會昨（22）日表示，針對「四貸同堂」，銀行與券商跨業信用查詢機制預計10月底上線。

台股自7月底觸底彈升以來 這波反彈…外資、投信傑作

台股自7月底觸底彈升以來，指數大漲小回，呈現「高過前高、低不破前低」多頭走勢，終在昨（22）日盤中寫下48,601點歷史新高紀錄。觀察這波台股走強重要推手，當以外資買盤為主、投信銀彈為輔。

台股多頭回歸 券商8月獲利強彈1.5倍

臺灣證券交易所昨（22）日統計，8月全體證券商稅後淨利達274.2億元，主要受惠台股多頭回歸8月大盤由跌轉漲，帶動券商獲利較7月大增164.6億元，月增達1.5倍；全體證券商前八月稅後淨利更衝破千億大關達1,824.7億元，較去年同期大增1,206.2億元，年增195％，今年前八月持續超車去年全年，整體營運表現亮眼。

TiBOOST創新大步計畫徵件

證券周邊機構共辦的「TiBOOST創新大步計畫」全球徵件火熱進行中，臺灣證券交易所提醒，徵件將於9月29日中午12時截止，11月10日決賽，歡迎具發展潛力的國內外AI及前瞻科技新創企業把握最後機會報名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。