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櫃買座談 挺永續金融

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
「2026年度證券業永續發展宣導座談會」合影，由右至左分別為安侯永續發展顧問公司合夥人暨執行副總經理狄佳瑩、櫃買中心副總經理涂月憲、台北大學商學院院長黃啟瑞。 櫃買中心／提供
「2026年度證券業永續發展宣導座談會」合影，由右至左分別為安侯永續發展顧問公司合夥人暨執行副總經理狄佳瑩、櫃買中心副總經理涂月憲、台北大學商學院院長黃啟瑞。 櫃買中心／提供

櫃買中心昨（22）日舉辦「2026年度證券業永續發展宣導座談會」，證券業董事、監察人及高階經理人等百餘名代表出席，共同交流永續金融最新發展趨勢及實務議題。

櫃買中心表示，深化永續發展為櫃買中心持續推動的重要工作，此次座談會從誠信治理、金融韌性及轉型金融等不同面向，分享永續金融最新發展趨勢及實務觀點，希望透過多元交流，協助證券業將永續理念融入公司治理、風險管理及業務經營，持續提升永續競爭力，共同推動我國資本市場健全及永續發展。

櫃買中心副總經理涂月憲表示，面對全球政經情勢、氣候變遷、科技發展及永續規範快速演進，金融業除持續推動永續發展外，亦須強化誠信治理與風險管理，提升面對各項新興風險之韌性。櫃買中心持續透過證券業永續發展宣導座談會，邀請產官學界專家分享最新趨勢與實務經驗，期協助證券商掌握永續金融發展脈動，並將永續理念落實於公司治理及業務經營。

此次座談會安排兩場專題演講，第一場邀請台北大學商學院院長黃啓瑞，以「打造金融韌性：誠信經營與永續金融新趨勢」為題，從金融業誠信經營出發，探討公司治理、內部控制、防制詐騙、公平待客及金融友善服務等重要議題，並進一步解析漂綠風險與永續金融實務，協助業者瞭解在永續金融發展下，如何兼顧誠信治理、消費者權益與風險管理，強化金融機構之經營韌性。

第二場邀請安侯永續發展顧問公司合夥人暨執行副總經理狄佳瑩，以「永續領航與轉型金融創新-ESG 2.0時代的企業經營與風險管理策略」為題，從全球風險報告剖析環境與社會風險趨勢，並就氣候風險、永續金融及「沉默ESG」與漂綠爭議等議題進行分享，帶領與會者掌握ESG 2.0時代下企業經營與風險管理的新趨勢，並思考金融業如何透過轉型金融發揮影響力，支持企業永續轉型。

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