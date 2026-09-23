櫃買座談 挺永續金融

櫃買中心昨（22）日舉辦「2026年度證券業永續發展宣導座談會」，證券業董事、監察人及高階經理人等百餘名代表出席，共同交流永續金融最新發展趨勢及實務議題。

櫃買中心表示，深化永續發展為櫃買中心持續推動的重要工作，此次座談會從誠信治理、金融韌性及轉型金融等不同面向，分享永續金融最新發展趨勢及實務觀點，希望透過多元交流，協助證券業將永續理念融入公司治理、風險管理及業務經營，持續提升永續競爭力，共同推動我國資本市場健全及永續發展。

櫃買中心副總經理涂月憲表示，面對全球政經情勢、氣候變遷、科技發展及永續規範快速演進，金融業除持續推動永續發展外，亦須強化誠信治理與風險管理，提升面對各項新興風險之韌性。櫃買中心持續透過證券業永續發展宣導座談會，邀請產官學界專家分享最新趨勢與實務經驗，期協助證券商掌握永續金融發展脈動，並將永續理念落實於公司治理及業務經營。

此次座談會安排兩場專題演講，第一場邀請台北大學商學院院長黃啓瑞，以「打造金融韌性：誠信經營與永續金融新趨勢」為題，從金融業誠信經營出發，探討公司治理、內部控制、防制詐騙、公平待客及金融友善服務等重要議題，並進一步解析漂綠風險與永續金融實務，協助業者瞭解在永續金融發展下，如何兼顧誠信治理、消費者權益與風險管理，強化金融機構之經營韌性。

第二場邀請安侯永續發展顧問公司合夥人暨執行副總經理狄佳瑩，以「永續領航與轉型金融創新-ESG 2.0時代的企業經營與風險管理策略」為題，從全球風險報告剖析環境與社會風險趨勢，並就氣候風險、永續金融及「沉默ESG」與漂綠爭議等議題進行分享，帶領與會者掌握ESG 2.0時代下企業經營與風險管理的新趨勢，並思考金融業如何透過轉型金融發揮影響力，支持企業永續轉型。