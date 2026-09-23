就市論勢／光通訊、記憶體 可長抱

台股自7月底觸底彈升以來，指數大漲小回，呈現「高過前高、低不破前低」多頭走勢，終在昨（22）日盤中寫下48,601點歷史新高紀錄。觀察這波台股走強重要推手，當以外資買盤為主、投信銀彈為輔。

2026-09-23 01:33