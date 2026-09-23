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就市論勢／光通訊、記憶體 可長抱
盤勢分析
台股歷經7月重挫後，近期呈現「先蹲後跳、震盪走高」格局，主要受惠AI應用需求強勁、半導體權值股穩盤及總經數據報喜，整體台股走勢展現高度韌性。
展望後市，儘管市場已有充分時間消化2026年Fed升息，然油價依然維持高檔，加上美國和伊朗衝突反覆未解，且美國也將迎來期中選舉，上述不確定性仍可能牽動盤面資金流動，不過參考先前美國科技巨頭財報，資本支出並未出現消退態勢，預期AI仍將是2026年主要投資邏輯，資金將圍繞在AI周遭相關產業，對台股中長期表現正向看待。
投資建議
長期來看，AI在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期發展明確，預期包含載板、散熱、半導體、光通訊、矽晶圓、記憶體、電源管理、高效能運算基建等相關族群仍將持續受惠產業趨勢發展，類股表現值得留意。
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