快訊

接近10年來最低水準…輝達這指標超低 是晶片股一大警訊？

亞運羽球／獎牌沒了...三組台將遭逆轉 中華隊8強不敵泰國

聽新聞
0:00 / 0:00

「台股儀表板」正式上線 資訊透明、一覽無遺！

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
「台股儀表板」將在9月23日正式上線。櫃買中心／提供
「台股儀表板」將在9月23日正式上線。櫃買中心／提供

為使投資人更加了解台灣股票市場，櫃買中心在主管機關指導下，與台灣證券交易所共同建置的「台股儀表板」將在9月23日正式上線，是台灣推動「亞洲資產管理中心」以來，積極強化市場資訊透明的重要里程碑。

櫃買中心表示，「台股儀表板」資訊內容包含證券市場授信業務、投資人違約概況及上市上櫃公司營收等相關數據，並同時揭露「上市」、「上櫃」及兩市場合計的「全市場」資訊，以頁籤的方式呈現，搭配懸浮游標及註解，提供投資人「一站式」的視覺化使用體驗。

在授信業務的部分，將揭露信用交易、不限用途款項借貸、借券及借券賣出分析等相關資訊，並揭示「全市場擔保維持率」，該數值是全體證券商「融資融券擔保品市值加計融券保證金」與「融資金額加計融券標的市值」之比率，以協助投資大眾了解整體證券商的授信品質，並透過各項視覺化圖表、數據及說明，協助投資人快速掌握各項數據背後所代表之涵義。

此外，投資人違約概況部分，將揭露市場關注的違約人數、金額及相對於市場成交值占比等資訊；上市上櫃公司營收部分，則按月更新營收資訊，投資人可選擇市場別或產業別，方便觀察整體營收趨勢之變化。

櫃買中心指出，鑒於過往坊間對信用交易各種名詞之定義、計算方式及解釋方式不同，為避免投資人混淆誤解，9月23日上線的「台股儀表板」，將可提升市場訊息的透明度，並提供正確的觀念及市場資訊給投資大眾，歡迎投資人至櫃買中心官網首頁進入「台股儀表板」專區查詢。

台股 櫃買中心 證券商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

證交所台股儀表板 9月23日正式上線

台股儀表板明天上路 券商銀行投資人的跨業融資資訊10月底互通

聯茂爆違約交割3.19億元 台股今年來最大金額

台股登歷史次高驚見震盪！聯茂爆3.19億鉅額違約交割 金額創今年新高

相關新聞

外資狂買！面板雙虎爆量166萬張、成交值676億 分析師提醒轉型時間差

台股22日創下盤中48,601.53點、收盤47,800.17點雙新高，成交值同步放大至1.02兆元。從量價榜觀察，面板雙虎成為盤面最明顯的資金焦點，友達（2409）與群創（3481）合計爆出165.86萬張成交量、成交值達676.86億元，但兩檔股價表現明顯分化，友達強攻漲停，群創僅小幅上漲。

台股儀表板明天上路 券商銀行投資人的跨業融資資訊10月底互通

金管會今日正式宣布，台股儀表板將於明天上線，並優先整合推出「授信業務」、「違約概況」及「上市櫃公司營收」三大面向資訊，包含信用交易擔保維持率與追繳處分戶數及金額、不限用途款項借貸融通餘額與擔保維持率、全市場違約總人數，及營收變化與產業別趨勢等指標都將呈現，協助投資人瞭解市場重要資訊。

倒錘頭線沒在怕！上市櫃獲利喊暴增72% 法人：第4季衝破5萬點無懸念

台股22日盤中最高來到48,601點，創下歷史新高紀錄。展望後市，隨各項利多發酵，市場普遍預期行情將突破5萬點大關，內外資法人圈最樂觀的預期，甚至將上看55,000點，新一波多頭行情正式引爆。

台股史上首檔逾2萬元神股誕生 外資目標價竟看到這裡

台股22日盤中創下歷史新高紀錄，伴隨著時序逐漸邁入第3季季底，投信季底作帳行情悄然啟動，近期獲投信買盤鎖碼的個股，將具有表現的機會，如信驊（5274）、旺矽（6223）等，後市股價表現看俏。

「台股儀表板」正式上線 資訊透明、一覽無遺！

為使投資人更加了解台灣股票市場，櫃買中心在主管機關指導下，與台灣證券交易所共同建置的「台股儀表板」將在9月23日正式上線，是台灣推動「亞洲資產管理中心」以來，積極強化市場資訊透明的重要里程碑。

記憶體海嘯襲捲手機業！瑞銀建議「擇優布局」 點將四台廠

瑞銀證券在最新釋出的「智慧型手機產業」報告中指出，記憶體價格與供應將在 2027 年繼續壓抑智慧型手機產業，預估明年智慧型手機出貨量年減 3%，2028 年才重回成長軌道，估將年增 2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。