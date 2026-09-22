「台股儀表板」正式上線 資訊透明、一覽無遺！

為使投資人更加了解台灣股票市場，櫃買中心在主管機關指導下，與台灣證券交易所共同建置的「台股儀表板」將在9月23日正式上線，是台灣推動「亞洲資產管理中心」以來，積極強化市場資訊透明的重要里程碑。

櫃買中心表示，「台股儀表板」資訊內容包含證券市場授信業務、投資人違約概況及上市上櫃公司營收等相關數據，並同時揭露「上市」、「上櫃」及兩市場合計的「全市場」資訊，以頁籤的方式呈現，搭配懸浮游標及註解，提供投資人「一站式」的視覺化使用體驗。

在授信業務的部分，將揭露信用交易、不限用途款項借貸、借券及借券賣出分析等相關資訊，並揭示「全市場擔保維持率」，該數值是全體證券商「融資融券擔保品市值加計融券保證金」與「融資金額加計融券標的市值」之比率，以協助投資大眾了解整體證券商的授信品質，並透過各項視覺化圖表、數據及說明，協助投資人快速掌握各項數據背後所代表之涵義。

此外，投資人違約概況部分，將揭露市場關注的違約人數、金額及相對於市場成交值占比等資訊；上市上櫃公司營收部分，則按月更新營收資訊，投資人可選擇市場別或產業別，方便觀察整體營收趨勢之變化。

櫃買中心指出，鑒於過往坊間對信用交易各種名詞之定義、計算方式及解釋方式不同，為避免投資人混淆誤解，9月23日上線的「台股儀表板」，將可提升市場訊息的透明度，並提供正確的觀念及市場資訊給投資大眾，歡迎投資人至櫃買中心官網首頁進入「台股儀表板」專區查詢。