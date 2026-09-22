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記憶體海嘯襲捲手機業！瑞銀建議「擇優布局」 點將四台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
瑞銀證券在最新釋出的「智慧型手機產業」報告中指出，記憶體價格與供應將在 2027 年繼續壓抑智慧型手機產業。 歐新社
瑞銀證券在最新釋出的「智慧型手機產業」報告中指出，記憶體價格與供應將在 2027 年繼續壓抑智慧型手機產業。 歐新社

瑞銀證券在最新釋出的「智慧型手機產業」報告中指出，記憶體價格與供應將在 2027 年繼續壓抑智慧型手機產業，預估明年智慧型手機出貨量年減 3%，2028 年才重回成長軌道，估將年增 2%。

品牌廠中，蘋果與三星（Samsung）表現相對具韌性，因此瑞銀建議擇優布局手機概念股。台廠中，建議「買進」台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、鴻海（2317），大立光（3008）則維持謹慎態度，給予「賣出」評級。

瑞銀證券亞太科技研究部門主管高多斯（Nicolas Gaudois）指出，對手機 OEM 廠而言，2027 年的記憶體採購挑戰可能會比 2026 年更加嚴峻。記憶體製造商將繼續優先供應超大規模雲端服務商與 AI 客戶，因此記憶體供應在明年可能成為更嚴重的瓶頸。

根據高多斯的基本情境預測，DRAM／NAND 的上漲周期將至少延伸至 2028 年第 2 季／ 2027 年第 4 季；預計到今年第 4 季，記憶體占旗艦與高階智慧型手機物料成本（BOM）比重將大升至 35%，低階產品更將占到 56%。

有鑑於此，高多斯進一步下修 2027 年智慧型手機出貨量預測至 11.1 億支，年減 3%，低於先前預估的 11.6 億支，並首次預測 2028 年出貨量為 11.3 億支，年增 2%，並維持 2026 年的預測值不變，仍為 11.4 億支，年減 10%。

高多斯認為，當前的記憶體周期對 OEM 廠而言仍是重大挑戰，因為：一、成本上升將持續壓迫利潤率；二、售價調漲可能會對終端需求帶來額外的下滑風險。長期來看，蘋果與三星擁有高階產品組合，因此表現相對具韌性。

而在本次景氣低迷中，高階機型預計表現較好，高多斯認為蘋果及三星將繼續超越整體市場並獲取更多市占率。2027 年對蘋果而言仍將是強勁的一年，iPhone Duo 上市首年預估出貨量可達 1,000 萬支。

瑞銀 記憶體 手機

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