證期局今核准證交所提違約交割管理新制

金管會今日指出，已在今日正式核准證交所提出的違約交割管理新制，證期局副局長黃仲豪說，新的加強管控方式有兩大重點，包括第一，第一次發生違約，十天內都有預收款券的要求（過去是再犯才會有）；第二，若再犯，預收款券時間延長至30天。

相較於先前，只有第二次再發生違約交割，才要預收款項十天，但由於股市成交量先前已破兆，而且違約交割率也從先前不到十萬分之1.1%，增至十萬分之2.2%，因此證期局也加強管控，對違約交割採取更嚴格的懲處措施。

黃仲豪說，違約金額占市場比重，過去113、114年的占比，分別為10萬分之1. 8%，1.1%，而今年前八個月則隨著市場成交量破兆，增至十萬分之2.2%，但整個風險仍在可控範圍。

此外，對於當沖熾盛，證期局也要求業者加強對投資人作個別控管，每日不論是否虧錢，都要評估該投資人當沖執行情形，且每月都要檢視當沖累積狀況，尤其累積虧損狀況。